Florent Sanchez veut saisir sa chance au RWDM : “Il voit le jeu avant tout le monde”

Ce prêt au RWDM, acté dès l’été, c’est l’occasion pour le médian âgé de 20 ans qui a intégré l’OL à 7 ans seulement de vivre avec un groupe durant une saison complète, lui qui n’a pas encore eu l’occasion de prester plus de six mois dans un même noyau A. Après avoir reçu ses premières, et seules, minutes en Ligue 1 en février 2021 avec Lyon, le natif de Vaux-en-Velin avait ensuite été prêté durant six mois au FC Villefranche-Beaujolais, club de National, avec lequel il a disputé 15 matchs et délivré 7 assists. En janvier 2023, il était prêté à Volendam, en Eredivisie, où il compte 13 apparitions, un but et un assist.

Un dernier prêt qui avait très bien débuté pour le jeune milieu de terrain, très rapidement titularisé, avant de glisser assez vite sur le banc, jugé trop impatient, voir trop fort, sa lecture de jeu étant plus rapide que les joueurs de la moyenne. Une expérience mitigée donc, mais qui lui sert de base pour construire la suite de sa carrière.

C’est donc après ce prêt moyennement satisfaisant qu’il est rentré à Lyon, pour être prêté au RWDM à la fin du mois de juillet. Une nouvelle étape dans sa carrière, une nouvelle opportunité, qu’il compte bien saisir. “Je suis là pour jouer un maximum de matchs, découvrir un nouveau championnat et on verra ce qui se passe à la fin”, nous a-t-il confiés après la victoire de samedi contre Malines.

Une première titularisation

En raison de la blessure de Xavier Mercier intervenue en fin de semaine, le coach Claudio Caçapa a décidé de faire confiance à un jeune milieu de terrain qu’il connaît bien puisque c’est lui qui l’a fait venir de Lyon où il faisait parti de la même génération que les prometteurs Castello Lukeba et Bradley Barcola. L’occasion de le juger sur l’ensemble d’une rencontre, et non sur une montée de jeu comme ce fut le cas une semaine plus tôt à OHL. Le tout, avec une mission délicate : faire oublier l’absence de Mercier, le nouveau maestro molenbeekois.

Face à Malines, Florent Sanchez a vécu une première titularisation sans grands éclats, assez moyenne, où l’on a trop rarement vu de quoi il était capable. Présenté comme un joueur à la technique excellente, doté d’une très bonne qualité de passe et d’une bonne lecture de jeu, il n’est pas parvenu à déployer son plein potentiel contre Malines. Encore trop non-chaland par moments, pas assez présent dans les duels, on a senti qu’il cherchait encore ses marques. “J’arrive dans un nouveau pays, c’est normal qu’il me faille un peu de temps pour trouver totalement mes marques. C’est à moi de m’adapter mais mes coéquipiers m’aident beaucoup et je pense que ça se ressent sur le terrain”, précise-t-il.





Un joueur qui demande à être revu, sur lequel Claudio Caçapa compte et qui pourrait se montrer précieux s’il trouve rapidement son meilleur niveau. “Suite à l’absence de Xavier Mercier, j’ai souhaité aligner le même style de joueur et j’ai opté pour Florent. C’est un joueur qui voit le jeu avant tout le monde, qui a une bonne qualité de passe. C’est un jeune joueur, il doit encore énormément progresser mais pour une première titularisation, je suis satisfait. Petit à petit, il va évoluer dans tous les domaines”, a analysé l’entraîneur du RWDM après sa prestation contre Malines.

Son expérience internationale

Considéré comme un talent en devenir, Florent Sanchez dispose déjà d’une belle expérience du haut de ses 20 ans. Celui qui a disputé l’Euro U19 en 2022 était également présent à la Coupe du Monde des U20 avec la France il y a quelques semaines. Ces sélections prouvent que le joueur a du talent et c’est désormais à lui de prouver qu’il a tout pour s’imposer au plus haut niveau. “Ce prêt au RWDM est l’occasion de progresser individuellement. Après un passage en D1 néerlandaise, je suis désormais en D1 belge, je reste donc à un bon niveau. À mon âge, il est important d’avoir du temps de jeu, je suis là pour jouer un maximum, dans un championnat belge qui peut correspondre à mon style de jeu. C’est désormais à moi de m’adapter et de travailler pour devenir un joueur le plus complet possible.”