Le RWDM va devoir recruter du “belge” d’ici à la fin du mercato

Les décideurs molenbeekois cherchent forcément encore un défenseur, secteur de jeu plutôt maigre pour tenir sur la durée d’une saison. Malgré des interventions de Troyes, le transfert de Jake O’Brien, de Crystal Palace à Lyon, a été confirmé dans la semaine. Reste à savoir si Laurent Blanc, T1 des Gones, voudra garder l’Irlandais en Ligue 1 ou s’il pourrait à nouveau être prêté à Bruxelles, où il a fait bon nombre d’heureux l’année passée. S’il venait à regagner le RWDM, O’Brien serait le quatrième joueur de la galaxie John Textor à (re) poser ses valises dans la capitale.

Mais le propriétaire américain, qui avait annoncé “moins de joueurs d’Eagle Group” cette saison, a forcément dû demander à Gauthier Ganaye et compagnie de partir à la recherche de “Belges” cet été. Après tout, le dirigeant français a été attiré dans ce but. “Notre objectif est de construire une équipe belge composée de champions belges, avait exposé Textor au moment d’introduire Ganaye. Gauthier est quelqu’un qui a déjà relevé de grands challenges dans plusieurs clubs, notamment en réalisant du bon travail à Ostende, en Angleterre ou encore en Ligue 1. Il connaît bien le championnat, il connaît les talents belges et ce dont nous aurons besoin en D1A.”

Et sur la feuille de match. Le règlement (l’article B6.109) exige que les clubs y mentionnent un minimum de six joueurs formé par un club belge. Par ailleurs, un joueur étranger qui a joué au moins trois saisons (complètes) en Belgique avant ses 23 ans entre dans ce quota.

Ils sont peu à être considérés comme tel dans le groupe : Jonathan Heris, Alexis de Sart, Zakaria El Ouahdi, Pierre Dwomoh, Guillaume Hubert, Niklo Dailly ou encore Théo Gécé. Ce qui force parfois Claudio Caçapa à sélectionner des jeunes comme Fabio Ferraro (parti à Dender entre-temps) et Ismaël El Abbassi contre Genk. Ou d’inscrire trois gardiens sur la feuille comme face à OH Louvain quand Nicolas Alavoine avait accompagné Théo Defourny et Guillaume Hubert.

Si le quota n’est pas atteint, l’entraîneur brésilien a droit à un remplaçant en moins (six au lieu des sept habituels). “Nous avons le nombre qu’il faut pour chaque match, a sobrement déclaré Caçapa à la veille du match à Den Dreef, peut-être pas encore conscient de la situation. Je ferai les meilleurs choix pour l’équipe.”

Le règlement de l’UEFA requiert aussi que le noyau global de 25 joueurs contienne huit “Belges”. Face à toutes ces conditions, le RWDM est donc à la limite. Un contexte qui donne des indices sur la suite (et la fin) du mercato que mènera le club. D’autant plus si El Ouahdi venait effectivement à lever les voiles pour l’étranger. L’intérêt porté à Thibaut Verlinden (qui compterait probablement comme “Belge”, si l’on en croit la jurisprudence Yorbe Vertessen) peut s’inscrire dans cette logique également, malgré son départ précoce du Standard à Stoke City. Même si la piste qui mène vers le chouchou du Kiel s’est refroidie.

L’Antwerp porte plainte, la CJUE remet en question

Le RWDM n’est évidemment pas le seul à éprouver ce genre de difficultés. L’an dernier, tant le Standard que l’Union SG, par exemple, ont dû parfois faire preuve d’ingéniosité pour parvenir à inscrire les noms de six “Belges” sur la feuille. L’Antwerp a, de son côté, introduit une plainte, en se basant sur le principe de la libre circulation des travailleurs.

En mars, l’affaire a atterri devant la Cour de justice européenne dont l’avocat général a partiellement donné raison aux Anversois. Il estime que cette règle peut mener à une discrimination indirecte envers les ressortissants des autres États membres de l’Union européenne. Par contre, cette “discrimination indirecte” poursuit un objectif légitime : la formation des jeunes.

Dans les faits, par contre, les effets sont parfois pervers : quand un club déniche un joueur “belge” auprès d’une autre écurie du Royaume pour satisfaire ce quota, la règle n’irait-elle justement pas à l’encontre de cet objectif légitime de formation ? Raison pour laquelle l’avocat général a conclu que les dispositions ne sont pas cohérentes et donc pas adaptées à la poursuite de cet objectif légitime.