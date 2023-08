Bruges, un adversaire d’un tout autre calibre que Louvain et Malines. “C’est une grosse équipe, avec de grands joueurs, beaucoup de qualités, notamment dans la verticalité et au pressing. Ça va être un match compliqué mais nous avons bien travaillé, nous avons beaucoup de points forts, je suis persuadé que nous pouvons faire quelque chose à Bruges.”

Face à une équipe brugeoise qui vient d’inscrire 15 buts lors de ses trois derniers matchs officiels, la défense du RWDM, en progrès lors des deux dernières semaines, aura droit à un solide examen de passage. “C’est un très bon test au vu des attaquants que possède Bruges. Ils sont grands, ils vont vite, il y a de la qualité technique et une bonne vision, ce sera un bon test pour mes défenseurs mais aussi pour l’ensemble de mon équipe car on défend à onze. Nous devrons être plus soudés que jamais.”

Le système, lui, pourrait évoluer dimanche. “Tout est possible, surtout quand vous vous déplacez chez un gros calibre. On peut s’attendre à un changement de système ou de joueurs”, confirme Caçapa.

Après deux victoires de rang, le RWDM a repris confiance. De quoi espérer mieux que le maintien ? “Il faut surtout garder les pieds sur terre et continuer à travailler car pour l’instant, nous n’avons rien fait. Gardons la même envie à l’entraînement et en match pour peut-être espérer quelque chose de mieux que le maintien.”

Pour ce déplacement à Bruges, Segovia n’était toujours pas qualifié ce vendredi. “Je vais voir avec la direction s’il y a une chance qu’il le soit ou pas.” Par contre, Xavier Mercier a repris avec le groupe. “Il a repris les séances collectives, c’est une très bonne nouvelle. J’espère l’avoir avec nous pour le match.”