Laurent Fassotte avait marqué contre le Club Bruges en 2002 : “Je suis devenu un joueur professionnel grâce au RWDM”

Son match contre Bruges

Laurent Fassotte est donc le dernier joueur du RWDM à avoir inscrit un but contre le Club Bruges en championnat. En avril 2002, il avait ouvert la marque à la 38e avant que Mendoza n’arrache le partage à un quart d’heure du terme. Vingt et un ans plus tard, cette rencontre est toujours gravée dans sa mémoire. “C’était un des derniers matchs de la saison et nous traversions une période difficile puisque quelques semaines plus tard, la faillite fut finalement annoncée. Nous étions dans une situation très compliquée, nous n’étions plus payés et nous nous entraînions très peu. Malgré tout, le week-end, nous donnions tout sur le terrain. Ce match à Bruges était d’ailleurs très particulier puisque les Brugeois, deuxièmes, étaient dans l’obligation de l’emporter s’ils voulaient rester dans la course au titre avec Genk. De notre côté, vu la situation du club, nous essayions de nous montrer car notre carrière de joueur devait se poursuivre. Nous jouions sans pression, dans un stade qui a toujours été le déplacement le plus difficile à négocier pour moi, où les supporters jouent leur rôle de 12e homme. Malgré ça, nous avons résisté d’une manière incroyable, c’est grâce à la solidarité du groupe qu’on a réussi à obtenir ce résultat.”

Laurent Fassotte après son but contre Bruges. ©belga

À cette époque, le RWDM vivait une période très difficile. Les joueurs n’étaient plus payés et le spectre de la faillite grandissait semaine après semaine. “Cette situation difficile a renforcé les liens entre les joueurs. Nous avions un groupe soudé qui nous permettait de dépasser les problèmes extrasportifs auxquels nous étions confrontés et cela s’est ressenti sur le terrain. Nous avions battu le Lierse, il y a eu ce nul à Bruges et nous avions même gagné nos deux derniers matchs contre Alost et Gand. Nous espérions tous qu’une solution serait trouvée pour sauver le club car il y avait une fantastique ambiance au sein du groupe. Le lien avec les supporters était fabuleux malgré la situation.”

Son amour pour le RWDM

Les supporters ont marqué Laurent Fassotte. Lui le Verviétois était tombé amoureux du club molenbeekois. “Durant ma carrière de joueur, j’ai connu des hauts et des bas, mais cette période au RWDM a été celle qui m’a apporté le plus de bons souvenirs. J’étais un parfait inconnu à mon arrivée. J’étais prêté pour une saison par le Standard, en tant que Liégeois, ce n’était pas évident de venir jouer dans un club bruxellois mais finalement, on a réussi à monter en D1 via le tour final lors de ma première saison. J’avais été élu meilleur joueur de la saison par les supporters, une très grande reconnaissance pour mon travail. Et puis après un mois en D1, j’ai hérité du brassard de capitaine à 23 ans à peine. Une autre belle reconnaissance.”

Son passage à Molenbeek a lancé sa carrière. “J’ai évolué durant deux saisons dans le noyau pro du Standard, mais c’est grâce au RWDM que je suis devenu joueur professionnel et que j’ai pu construire ma carrière.”

guillement "Le RWDM a été la meilleure période de ma carrière."

Le Liégeois a rapidement eu les quatre lettres dans le sang. “Je connaissais très bien l’histoire du RWDM, j’étais déjà venu au stade Machtens pour supporter le Standard quand il s’y déplaçait, je connaissais bien l’ambiance et puis plusieurs anciens du Standard ont porté ce maillot. Je savais que les Liégeois avaient toujours été bien appréciés à Molenbeek. La mentalité liégeoise convenait bien à celle du RWDM.”

Ce qui a marqué Laurent Fassotte, c’est la fidélité des supporters du RWDM avec les joueurs qui ont porté la vareuse molenbeekoise. 21 ans après, il est toujours en contact avec certains d’entre eux. “Comme je l’ai dit, ça a été la meilleure période de ma carrière, notamment grâce à cette relation que j’avais avec les supporters. Je m’investissais beaucoup en tant que joueur, je me sentais bien dans ce club et ça se ressentait sur le terrain. Je pense d’ailleurs que si nous n’avions pas connu la faillite, je n’aurais eu aucune raison de partir.”

Des supporters du RWDM lui ont rendu visite à Chypre en 2012. ©DR

La faillite du RWDM

Quelques semaines après avoir assuré son maintien sur le terrain, le RWDM vivait la période la plus noire de son histoire avec la faillite prononcée. “Comme tous les membres du club, j’ai très difficilement vécu cet épisode. En tant que joueurs, nous avons toujours l’occasion de retrouver un point de chute, comme je l’ai fait en signant au Lierse. Mais derrière nous, il y avait des supporters, qui eux ne changent pas de club, et les membres du personnel qui perdaient leur travail. C’est pour ça que, même si nous n’étions plus payés, nous avons voulu jouer jusqu’à la fin, pour l’amour du maillot et pour les supporters. Même si nous n’avions jamais osé imaginer qu’il disparaîtrait définitivement.”

Laurent Fassotte vit à Chypre depuis 16 ans. ©DR

Son avis sur le nouveau RWDM

Après 13 années de purgatoire, le RWDM a revu le jour en 2015, sous l’impulsion de Thierry Dailly. Une renaissance que Laurent Fassotte a suivie avec attention depuis Chypre où il vit. “Ça fait 16 ans que je suis à Chypre mais j’ai toujours suivi le RWDM. Revoir ces quatre lettres magiques renaître de leurs cendres, c’était une grande joie. Je n’ai pas encore eu l’occasion de retourner au stade pour voir un match mais y revenir serait un moment assez incroyable. Quoi qu’il en soit, je suis les résultats du club.”

"Si nous avions eu un investisseur étranger en 2002, le club n’aurait jamais disparu."

Et notamment son retour en D1A. “Le club est enfin à sa place. J’ai lu qu’il y avait eu des soucis en interne, j’ai beaucoup de respect pour la direction qui a ramené le club au-devant de la scène en partant de rien. Mais aujourd’hui, avec les nouveaux investisseurs, le club est rentré dans un cercle plus professionnel. Il y a beaucoup de critiques envers les investisseurs étrangers mais c’est la réalité du football d’aujourd’hui. D’ailleurs, si nous avions eu la chance d’avoir un investisseur étranger en 2002, le club n’aurait jamais disparu.”

Après une claque prise contre Genk, l’équipe actuelle s’est bien relevée en signant un six sur six. De quoi aller à Bruges sans pression. Pour y créer la surprise ? “Ils n’ont rien à perdre. Bruges semble lancé mais la pression est sur les Brugeois. Après deux victoires, le RWDM n’a rien à perdre, beaucoup auraient signé pour un 6 sur 9 en ce début de saison. Et en cas de bon match à Bruges, ça pourrait être bénéfique sur le plan mental.”

Sa nouvelle vie à Chypre

Depuis 16 ans, Laurent Fassotte vit à Chypre, où il a d’ailleurs terminé sa carrière de joueur en 2014. Il s’est même lancé dans une nouvelle aventure puisqu’il est l’entraîneur de l’équipe féminine d’Apollon Ladies. “J’ai suivi les cours d’entraîneur à la fédération chypriote et je suis actuellement les cours pour l’UEFA Pro. J’entame ma cinquième saison dans le football féminin et je coache désormais l’équipe la plus titrée à Chypre, avec laquelle nous préparons la Ligue des Champions féminine. Nous avons de grandes ambitions cette saison.”

Laurent Fassotte coache Apollon Ladies. ©DR

Coacher une équipe féminine, une opportunité qu’il a souhaité saisir. “J’ai travaillé pendant quatre ans au sein de l’académie de l’Aris Limassol, où j’avais notamment été l’adjoint de Vanderbiest à l’époque. Et puis j’ai eu la possibilité de devenir T1 d’Apollon Ladies, qui a remporté 13 fois le titre national au cours des 15 dernières saisons.”

Une vie à Chypre qui lui convient très bien. “Je suis arrivé ici en tant que joueur, je suis resté à Chypre après ma carrière, j’y ai ouvert un nouveau chapitre en tant que coach mais je ne cache pas que j’espère un jour pouvoir coacher à l’étranger.”