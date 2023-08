Seraing entame un triptyque qui va lui permettre de délimiter ses ambitions : “On pourra mieux se situer dans trois semaines”

Le piège serait de rester sur ce petit nuage. Le staff a mis “en garde” son groupe et exigé une implication identique sur la pelouse de Beveren. Cette rencontre sera un premier examen pour délimiter les ambitions du club, d’autant que personne, du côté du Pairay, ne souhaite se mouiller lorsqu’il est confronté à cette interrogation. “Trois gros matchs nous attendent, dont deux contre des favoris à la montée, explique Christophe Lepoint en pensant aux confrontations à Beveren et contre Zulte Waregem. Nous pourrons mieux nous situer dans deux ou trois semaines. Je n’ai pas envie de parler d’objectif précis mais nous avons l’occasion d’envoyer un message aux autres équipes et de montrer que nous ne sommes pas ici uniquement pour nous maintenir.”

Les prochains résultats seront déterminants pour déterminer ce que Seraing peut ambitionner, tout comme la fin du mercato. Des éléments comme Mansoni et Poaty sont susceptibles de quitter la cité du fer, alors que les joueurs sénégalais sont toujours bloqués à cause de problèmes administratifs. L’arrivée d’un vrai attaquant ne serait également pas superfétatoire. “Nous arriverons à Beveren avec beaucoup de confiance, mais ne nous enflammons pas. Tout n’est pas parfait. Nous voulons continuer sur notre lancée, nous faire respecter et, pourquoi pas, faire peur à certaines formations…” termine le médian.

Le noyau

RFC Seraing : Margueron, Galjé, Nekadio, Tshibuabua, Solheid, Trémoulet, Poaty, Mansoni, Spago, Kebe, Dembélé, Mvoué, Cachbach, Guillaume, Bayo, Lepoint, Douane, Raillot, Serwy, Soumah-Abbad.

Kilota, Silini et Ondo-Eyi. Sissoko est suspendu.