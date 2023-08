"C'était une leçon qu'on va retenir pour le futur": les réactions après FC Bruges-RWDM

De Sart : "Perdre à Bruges, ce n'est pas une honte mais prendre sept buts, ce n'est pas normal. On ne fait pas une mauvaise première mi-temps et on se dit même qu'on peut prendre quelque chose ici au repos. Mais la deuxième mi-temps n'était pas bonne et Bruges a su marquer lors de presque toutes les incursions dans le rectangle. On sait que ce n'est pas ici qu'on doit prendre des points mais 7-1, c'est dur à encaisser. C'est dommage et il va falloir rectifier les choses, notamment mentalement. Le bilan de 6/12 est bon mais faudra se remobiliser."

À lire aussi

Zinckernagel : "On a très bien joué aujourd'hui. Malgré la rencontre européenne de ce jeudi, on a su montrer toutes les qualités qu'on possède aujourd'hui. On était un peu mou parfois en première mi-temps mais c'est à cause des matchs qui s'accumulent aussi. On a su toutefois mettre les buts au bon moment qui ont tué le match. Ce n'était pas un début de match facile mais c'est une grande victoire. Je suis content d'être ici et avec une équipe pareille, c'est plus facile de marquer des goals."

Caçapa : "Il n'y a pas grand-chose à dire après un tel revers. On a vu une équipe qui est habituée à jouer ce genre de match et on était, de notre côté, vraiment en dessous de ce que l'on peut démontrer habituellement. Ça fait mal mais j'espère que cela va nous faire rebondir pour la suite de la saison. Le manque d'expérience peut expliquer certaines choses. On avait envie de marquer le deuxième but pour revenir dans le match mais Bruges était au-dessus de nous. C'était une leçon qu'on va retenir pour le futur."

Deila : "Je pense qu'on était un peu en difficulté lors de la première période. On a avait pas assez le contrôle de la rencontre et on était trop exposé. Mais la façon dont les garçons ont rectifié cela en deuxième mi-temps était très bonne. On ne s'est pas arrêté de jouer et c'est une preuve de très grande mentalité de la part de mon équipe. C'est un honneur pour moi d'entrainer une telle équipe. Le but de Nusa me fait plaisir car je lui ai demandé d'être plus présent dans le rectangle. Il y avait aussi de très bonnes choses l'année dernière et on est encore très tôt dans la saison. Tout est cependant possible."