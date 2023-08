Claudio Caçapa après la défaite du RWDM à Bruges : “Une façon d’apprendre et de découvrir pour mon groupe”

Après une aussi lourde défaite au Jan Breydel, Claudio Caçapa n’avait pas le choix au moment de l’analyse. “Nous avons assisté à une véritable déferlante de la part d’une très grosse équipe de Bruges. Cette défaite est aussi une façon d’apprendre et de découvrir pour mon groupe. Quand vous êtes autant dans les cordes, il faut pouvoir conserver le ballon, le maintenir dans vos rangs pour éviter que les offensives adverses reviennent trop rapidement. Nous ne sommes jamais parvenus à le faire, c’est pourquoi mon équipe n’a jamais maîtrisé même des instants dans la partie. Maintenant, et je me répète, nous avons défié un adversaire vraiment costaud”, analyse le T1.