Fusillé à bout portant ou abandonné par sa défense, il s’est totalement troué en offrant le 4-1 à Olsen sur un centre anodin.

Diallo 3

Première titularisation très compliquée pour le jeune joueur de 21 ans. Titularisé au poste d’arrière central pour pallier l’absence de Heris, celui qui évolue normalement en tant que milieu de terrain, a vécu une première cauchemardesque face à la vitesse des attaquants brugeois et notamment celle de Nusa.

Klaus 4

N’a pas gagné beaucoup de duels face à Thiago et n’a pas aidé ses équipiers.

Le Joncour 3

Après-midi très compliquée pour le défenseur français, battu à chaque fois sur les trois premiers buts brugeois. Devancé trop facilement par Zinckernagel (1-0) et Thiago (3-1), il a oublié Olsen dans son dos sur le 2-1.

Abner 4

N’a rien pu apporter sur son flanc au niveau offensif, pas toujours bien positionné dans son repli défensif. Un but contre son camp pour clôturer l'après-midi cauchemardesque.

El Ouahdi 4

On ne l’a tout simplement pas vu. Trop difficile pour lui de faire face à De Cuyper ou Nusa, il n’a pas aidé ses équipiers. Repositionné dans un rôle de back droit à la pause.

Dwomoh 5

Plutôt bon en première période, quelques bonnes interceptions même si ce fut difficile pour lui de faire face au milieu brugeois. S’est éteint après la pause.

De Sart 5

S’est arraché pour récupérer le cuir à plusieurs reprises, s’est projeté vers l’avant quand il pouvait en première période, à l’image de son assist pour Sanchez.

Rikelmi 5

Le petit format brésilien a essayé de garder le ballon, de poser le jeu au sol mais il n’a que très rarement pu trouver une solution. Remplacé à la pause pour permettre à Gueye de monter au jeu.

Sanchez 4,5

Ne couvre pas bien la montée de De Cuyper sur le 1-0 mais est à la bonne place pour le but égalisateur. Ne s’est toutefois pas montré très utile pour ses équipiers.

Biron 5,5

Beaucoup de course dans la profondeur mais trop esseulé. Il se crée tout seul la balle du 2-2 juste avant la pause. On l’a moins vu en seconde période malgré la montée de Gueye.

Dailly 5

Montée délicate à la pause alors que son équipe prenait l’eau quelques minutes plus tard. N’a rien pu apporter offensivement.

Gueye 5

On espérait que son physique et sa vitesse permettraient à son équipe de garder le cuir plus longtemps devant. Il a tenté quelques courses mais sans pouvoir aboutir.

Caçapa 4,5

Le coach a lancé dans le grand bain le jeune Diallo, tout sauf un cadeau. Il a changé de système à la pause en passant à quatre derrière, son équipe a coulé derrière sans jamais pouvoir réagir.