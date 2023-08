Un RWDM plus défensif, le retour de Mercier, Nielsen blessé: les compos probables de Bruges-RWDM

Fort d'un six sur six après ses victoires contre OHL et Malines, le RWDM se déplace à Bruges dimanche(18h30), sans pression mais avec l'envie d'y réaliser une bonne performance. Face à une équipe brugeoise qui empile les buts avec une facilité déconcertante, Caçapa devrait opter pour un système plus défensif avec un cinq arrière.