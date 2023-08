Le test manqué pour la défense du RWDM face au Club Bruges

Malheureusement, si la volonté était présente en début de match, il faut d’entrée reconnaître que la défense du RWDM a pris l’eau face aux assauts brugeois. Le pauvre Diallo, 21 ans, titularisé en défense pour pallier la blessure de Heris, a vécu une première titularisation chez les pros cauchemardesque. La vitesse de Nusa, titularisé à la place de Vanaken a fait mal à tout le flanc droit molenbeekois et ce n’est pas étonnant de voir le premier but arriver de ce côté.

Les Molenbeekois ont cru pouvoir faire illusion lorsque Sanchez égalisait immédiatement, mais la différence entre les deux formations était trop importante. La pression, les accélérations, les mouvements incessants, chaque action brugeoise avait un temps d’avance sur la réaction des Molenbeekois. Et c’est seulement quand Bruges décidait de lever un peu le pied que le RWDM pouvait sortir un peu la tête de l’eau.

Une tête que les Molenbeekois replongeaient immédiatement sous l’eau en seconde période. Caçapa passait à quatre derrière et jouait avec deux attaquants en faisant monter Gueye au jeu mais cela ne changeait rien à la donne. Bien au contraire. Le Joncour était une fois de plus dépassé sur le but de Thiago, Defourny se trouait royalement sur le 4-1 d’Olsen avant que Nusa n’en inscrive un cinquième, soit le tarif habituel pour tous les adversaires du Club en ce moment.

guillement "Nous ne jouons pas dans le même championnat."

Mais Bruges n’était pas rassasié face à une défense molenbeekoise à la ramasse et décidait de se faire plaisir. Pour la défense molenbeekoise, le test est manqué mais même si la claque est sévère, elle ne doit pas venir effacer le six sur six duquel le RWDM sortait avant son déplacement à Bruges. “La défaite est lourde mais nous ne jouons tout simplement pas dans le même championnat”, lâchait avec lucidité Xavier Mercier après les débats.

Au coach de trouver les mots justes pour que cette lourde défaite ne laisse pas trop de traces dans les têtes…