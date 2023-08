Les joueurs du RWDM analysent la raclée prise à Bruges : “On a vu les défauts d’une équipe trop joueuse”

Pas dans la même cour

Si cela n’excusera pas la sévérité de la correction, reconnaissons que Bruges et le RWDM ne boxent pas dans la même catégorie. L’un vise certainement le titre, l’autre a le maintien pour ambition. Et face à un Bruges qui empile les buts ces dernières semaines, le RWDM a subi le même sort que leurs précédents adversaires. “Il y avait une classe d’écart entre les deux équipes. On a fait des erreurs et en plus ils ont bien joué, l’addition ne pouvait qu’être lourde”, a précisé Xavier Mercier.

Comme beaucoup l’ont rappelé, ce n’est pas face à des adversaires comme Bruges ou Genk que le RWDM jouera son maintien en D1A. Mercier toujours : “On a déjà passé le message dans le vestiaire après le match, ce genre d’équipes ne sont pas dans notre championnat. Si on prend des points contre ces formations du top, c’est toujours un plus mais le plus important est de se concentrer sur les équipes qui sont dans notre championnat, comme nous l’avons fait en prenant six points sur six contre OHL et Malines.”

Le RWDM a continué à jouer

Que ce soit à 3-1 ou encore à 7-1, le RWDM n’a pas arrêté de proposer du jeu. Certes les buts s’empilaient derrière mais l’équipe a conservé cette volonté de jouer, de construire depuis l’arrière et de tenter d’apporter le danger dans le camp adverse. “On n’a rien lâché, on a toujours eu cette envie d’aller de l’avant, même si on a pris beaucoup de risques qui ont amené les derniers buts. Ça va nous servir pour la suite”, ajoute encore Mercier.

Même son de cloche du côté de Florent Sanchez. “On est une équipe joueuse. Même si on perd, on veut continuer à jouer. Nous aurions peut-être dû resserrer les rangs derrière plutôt que de continuer à jouer et voir le score s’aggraver, mais ça ne correspond pas à notre philosophie. Disons que dimanche, on a vu les défauts d’une équipe trop joueuse.”

Seul en pointe en première mi-temps, puis épaulé par Gueye après la pause, Mickaël Biron a continué à multiplier les appels. “Bruges est une équipe joueuse, nous aussi. Peut-être que nous aurions dû dégager, mais nous avions cette volonté de jouer au sol et de ne pas fermer.”

Un week-end off à mettre à profit

Avec le match contre l’Union du week-end prochain reporté, le RWDM a deux semaines pour se remettre de la claque et préparer au mieux le déplacement au Standard. “On va se remobiliser, on a deux semaines pour préparer le match au Standard, il n’y a donc aucune raison de paniquer”, pointe Mercier. Et Sanchez d’ajouter : “Il ne faut pas mettre cette claque de côté mais s’en servir pour qu’elle nous fasse avancer. Cette défaite va nous faire du bien, il faut apprendre de ses erreurs et ce dimanche, nous en avons fait pas mal. Nous avons deux semaines pour les corriger.”