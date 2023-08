Dernière ligne droite du mercato de Pro League : le RWDM a besoin de défenseurs et de joueurs belges

De quoi ont-ils encore besoin ?

La grande priorité du RWDM dans ces derniers jours du mercato est de recruter des défenseurs. On l’a constaté ce week-end à Bruges, avec seulement quatre défenseurs dans son noyau, Claudio Caçapa a dû titulariser Diallo, un jeune milieu de terrain, pour compenser l’absence de Heris. Segovia n’étant toujours pas qualifié.

Plusieurs dossiers sont sur la table concernant le secteur défensif. Le RWDM s’intéresse notamment à Robbe Decostere, l’arrière-droit du Cercle Bruges, âgé de 25 ans et belge, une donnée importante pour le RWDM qui manque de joueurs belges dans son effectif. Le club devra toutefois faire concurrence au Beerschot et au Fortuna Sittard.

Un nouveau prêt de Jake O’Brien est également possible. Transféré de Lyon à Crystal Palace il y a quelques jours, le solide défenseur irlandais pourrait bien être prêté au RWDM si Laurent Blanc ne le juge pas encore prêt pour la Ligue 1. Un prêt que beaucoup attendent avec impatience à Molenbeek, tant O’Brien s’était avéré précieux dans la conquête du titre.

Le RWDM tente également de s’attacher les services de Sambu Marsoni, le latéral droit belge de Seraing, mais une première offre a été refusée par le club liégeois, qui la jugeait insuffisante.

En milieu de terrain, le Béninois de 19 ans Dodo Dokou, qui devait être acheté par Lyon pour être prêté au RWDM, pourrait être directement acheté par les Bruxellois. Le dossier Thibaud Verlinden (Beerschot) est également sur la table.

Qui va encore partir ?

Zakaria El Ouahdi est de plus en plus convoité. Deux clubs d’Eredivisie et deux clubs du top belge s’intéressent de plus en plus à l’ailier, qui pourrait saisir l’occasion de franchir un nouveau cap dans sa jeune carrière.

D’autres joueurs pourraient être priés de partir puisque Claudio Caçapa a indiqué que si des arrivées étaient enregistrées d’ici la fin du mercato, il y aurait également des départs, l’entraîneur ne souhaitant pas vivre avec un groupe trop conséquent.