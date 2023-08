Le RWDM, la première expérience européenne de William Klaus : “J’ai toujours voulu un jour évoluer en Europe”

Même si ses premiers pas n’ont pas été aussi réussis qu’espérés puisqu’il a dû se contenter d’une place sur le banc la saison dernière, lui qui est a débarqué à Molenbeek alors que la défense était indéboulonnable. “Je suis arrivé au début de l’année, en janvier, mais je n’ai pas joué. Si la situation n’est jamais simple à vivre, j’ai profité de ces premiers mois pour m’adapter au mieux. J’ai eu besoin de ce petit temps d’adaptation car la façon de jouer était différente de tout ce que j’avais connu par le passé au Brésil. Ces six premiers mois en Belgique ont été importants pour moi, ils m’ont permis de m’acclimater, de prendre les informations nécessaires sur le football belge, pour trouver le moyen d’aider l’équipe au mieux. Je me suis entraîné chaque jour pour obtenir une place dans l’équipe et, cette saison, je suis heureux de l’avoir trouvée”, affirme celui qui est titulaire depuis le début de la saison en D1A.

Une première expérience en Europe

Après avoir effectué toute sa carrière au Brésil, transitant par plusieurs clubs, son transfert à Botafogo en janvier 2022 lui a permis d’accéder à son rêve un an plus tard, lorsqu’il s’envolait pour la Belgique. “J’ai toujours voulu un jour évoluer en Europe, je suis donc très heureux de vivre cette expérience. Lors de mes six premiers mois en Belgique, je n’ai pas vraiment reçu ma chance, mais cette période m’a permis de m’adapter à un nouvel environnement, un nouveau football et une nouvelle culture. Cela m’a aussi permis d’améliorer mon anglais. Je suis heureux en Belgique, je me suis bien adapté, j’arrive à communiquer avec les personnes au club et j’essaie d’apprendre un peu le français. J’espère désormais que l’on pourra vivre une belle saison.”

Une place de titulaire en D1A

Sur le plan personnel, cette saison a très bien débuté puisque Klaus a trouvé une place de titulaire au sein de la défense du RWDM. Quatre premiers matchs plutôt encourageants. “C’est une saison importante pour le club en D1 mais aussi pour moi. J’ai travaillé dur pour obtenir cette opportunité, je la saisis à fond, avec l’envie d’enchaîner les matchs. Je dois continuer à progresser et pour ça, je dois m’entraîner dur pour pouvoir donner le meilleur de mon potentiel lors de chaque match.”

Si le RWDM a pris des claques contre Genk et Bruges, la défense avait offert de bonnes garanties lors des victoires contre Louvain et Malines. Deux rencontres qui ont rassuré les défenseurs. “Le premier match contre Genk a été difficile, car les conditions n’étaient pas idéales. Le staff a changé quelques jours avant le début du championnat et tout le monde a dû s’adapter. Face à une grosse équipe comme Genk, la marche était trop haute. Par contre, dès le deuxième match contre OHL, nous avons constaté des progrès. Nous avons eu un peu plus de temps pour assimiler les consignes du coach. Même s’il y a eu la claque contre Bruges, je pense que nous allons grandir semaine après semaine.”

J'aime beaucoup jouer dans ce système.

L’équipe doit également assimiler les principes de jeu de Claudio Caçapa. Dans un système à trois défenseurs centraux qui semble convenir au Brésilien. “J’aime beaucoup jouer dans ce système, nous avons des choses à prouver, mais nous ne sommes qu’au début de notre travail. Nous mettons à profit chaque jour de la semaine pour assimiler au mieux le système de jeu que le coach souhaite mettre en place. Nous progressons chaque semaine, notamment au niveau de la ligne défensive.”

Viser mieux que le maintien ?

Avec un 6 sur 12 en ce début de championnat, le RWDM a prouvé qu’il a les cartes en main pour assurer son maintien en D1A. Et peut-être faire mieux ? “L’objectif du club est de se maintenir en D1A, mais après ce que nous avons montré dans nos matchs contre OHL et Malines, je pense que nous pouvons espérer terminer un peu plus haut que l’objectif initial. Je pense que l’équipe va continuer de grandir sous les ordres de Claudio Caçapa et nous allons proposer un meilleur football dans les semaines à venir.”