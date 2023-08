RWDM : Sambu Marsoni débarque officiellement au Machtens

Le RWDM tient son onzième renfort du mercato. Sambu Marsoni (27 ans) ferme le chapitre sérésien et pose ses valises à Molenbeek. Le latéral droit compte presque une soixantaine de matchs de Jupiler Pro League, soit plus que beaucoup d’autres éléments du noyau de Claudio Caçapa. Celui qui est passé par Visé, Eupen, Seraing et même Cholet (en Nationale 1, en France) paraphe un contrat jusqu’en 2025.