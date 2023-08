Michael Marcou revient sur ses trois saisons au RWDM : “J’ai vécu une expérience humaine forte”

Michaël, pourquoi avez-vous décidé de quitter le RWDM ?

”Les changements font partie du football mais ceux enregistrés ces dernières semaines au sein du club ont été très brusques et je n’y ai pas toujours adhéré. Je me suis un peu retrouvé comme le dernier des Mohicains de l’ancien staff. À l’aube de mes 41 ans, j’ai pris ça comme un signe, qu’il était temps de me lancer dans un nouveau challenge. Après trois années à Molenbeek et ce titre en D1B, c’était le bon moment pour partir. Ma situation est plus particulière que celle d’un joueur ou d’un membre du staff car je dois avoir beaucoup moins d’attention ou de lumière sur moi mais, moi aussi, j’avais envie de découvrir autre chose.”

Vous avez entamé votre nouvelle aventure au Beerschot mardi. Pourquoi un tel choix ?

”Le Beerschot s’est manifesté; le challenge était intéressant et c’est l’occasion de parfaire mon néerlandais pour continuer à évoluer au sein de la Pro League dans le futur. Je vais continuer à évoluer dans une D1B que je connais depuis six ans maintenant; le club est ambitieux, la structure est de qualité, tous les ingrédients sont réunis pour que ce soit un bon challenge.”

Vous avez travaillé durant trois saisons au RWDM, que retenez-vous de cette aventure à Molenbeek ?

”Les trois dernières années ont été sportivement incroyables avec deux montées jouées en l’espace d’un an. Ça a été quelque chose d’incroyable, une expérience humaine forte avec le staff et les joueurs. Ce qui a fait notre force quand on en a eu besoin; quand le sportif était moins bon, c’est cet esprit de groupe qui faisait la différence sur le terrain mais aussi en dehors. C’est ça qui nous a permis de réaliser ces exploits sportifs. Il sera difficile de trouver mieux pour chacun dans ses destinations à venir.”

Avec cette montée en D1A comme cerise sur le gâteau.

”Le club, le coach, personne n’a caché que le titre était l’objectif initial. Même si notre début de saison a été mauvais, le groupe a fait les résultats qu’il devait dans les moments importants. Par rapport à tous les efforts réalisés au cours des dernières années, pour le boulot abattu, nous méritions de soulever le trophée en fin de saison.”

Comment qualifieriez-vous votre relation avec les joueurs ?

”En trois ans, j’ai rencontré beaucoup de profils différents mais je n’ai rencontré que des gentils; il n’y avait pas de têtes brûlées. J’ai retrouvé des joueurs que j’avais côtoyés par le passé comme Alexis De Sart chez les Espoirs et Kylian Hazard pour les raisons qu’on connaît. Il y avait un vrai noyau dur positif avec des gars comme Alexis, Théo, Flo, Kylian et même Rommens ou Ruyssen avant. Je garde de chouettes souvenirs de cette belle aventure.”

Sans oublier le coach Vincent Euvrard.

”Le staff était très complémentaire. Personnellement, j’avais une très bonne relation avec Vincent, ça a été un plaisir de travailler avec lui. J’ai retrouvé du Luka Elsner en lui. Deux coachs de moins de 40 ans, très méticuleux, passionnés, pour qui tout doit être fait dans les règles de l’art.”

De votre côté, cette aventure au RWDM vous a-t-elle fait grandir ?

”J’ai grandi dans cette fonction de team manager. Contrairement à ce que j’avais connu à la Fédération ou à Brighton où j’avais tout sous la main, il a fallu tout construire pour le foot pro à Molenbeek. J’ai essayé d’apporter ce que j’avais appris de mes précédentes expériences et cette aventure au RWDM m’a demandé de dépasser les limites de ma simple fonction. Ça a été un bel apprentissage.”

Vous verra-t-on un jour dans cette fonction en D1A ?

”C’est mon objectif. C’est toujours plus chouette d’aller à Bruges qu’à Lommel. Mais que ce soit des joueurs de D1A ou de D1B, ma fonction reste la même, les joueurs demandent la même attention. Le Beerschot a tout pour remonter en D1A; j’espère les aider à franchir ce cap de par ma fonction. Je souhaite d’ailleurs tout le meilleur au RWDM, à ses bénévoles et ses supporters que j’espère retrouver en D1A d’ici un an.”