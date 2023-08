Le mercato du RWDM s’accélère : Youssouf Koné débarque, Kayque d’autres vont suivre

De l’expérience en Ligue des champions

À l’été 2019, Lyon avait déboursé 9 millions € pour ses services, au plus grand bonheur de Lille. Quatre années plus tard, Youssouf Koné (28 ans) quitte les Gones par la petite porte, après y avoir enchaîné les prêts. Le défenseur gauche, dont le contrat a été rompu, a signé pour une saison à Molenbeek où il vient renforcer un secteur faiblement fourni pour l’instant. L’international malien, qui a disputé 70 matchs de Ligue 1 et cinq matchs de Ligue des champions avec Lyon, reste donc dans la galaxie d’Eagle Football.

Tout comme Kayque (23 ans), qui arrivera ce mardi. Le Brésilien, sous contrat à Botafogo, va rejoindre le RWDM également. Le médian avait déjà fait le voyage jusqu’à Molenbeek au début de l’été, sauf que l’accord était tombé à l’eau à l’époque, en raison des résultats non satisfaisants de ses tests médicaux. Kayque se remet à peine d’une déchirure des ligaments croisés.

Youssouf Koné était prêté par Lyon à Ajaccio la saison dernière. ©Baptiste Autissier

Négociations pour prolonger El Ouahdi

Gauthier Ganaye et compagnie s’intéressent également au profil de Cristian Tassano (27 ans). Le défenseur uruguayen évolue au FK Khimki, tout juste relégué en D2 russe. Il est également suivi par Lausanne et plusieurs clubs italiens (de Serie B). Les Molenbeekois sont entrés en négociation avec Malines pour Julien Ngoy (25 ans), ancien de Stoke City et du Club Bruges. L’attaquant était d’ailleurs passé par les équipes de jeunes molenbeekoises (et anderlechtoises) lors de sa formation. Selon la presse néerlandaise, Jamal Amofa serait sur les tablettes aussi, même si la première offre du RWDM aurait été refusée. Le défenseur néerlandais (24 ans) est une valeur sûre des Go Ahead Eagles, mais pourrait aussi compter sur des avances d’Hajduk Split.

Ngoy, aujourd'hui à Malines, est passé par les équipes de jeunes du RWDM. ©DHA

Claudio Caçapa l’avait annoncé : s’il y a des arrivées, il y aura aussi des départs. Dans ce sens, l’avenir de Zakaria El Ouahdi reste toujours aussi flou. Le RWDM espère le conserver. Le club a d’ailleurs ouvert les négociations pour prolonger son contrat, sans que les conditions ne satisfassent le clan du joueur pour l’instant. Un éventuel départ demeure sur la table.