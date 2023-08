Claudio Caçapa attend une réaction du RWDM au Standard : “Nous devons être une équipe solide et solidaire”

Cette débâcle a permis de mettre certaines lacunes en avant. “Ça nous a montré qu’on doit encore beaucoup travailler. Il faut être une équipe solide et solidaire. Mais cette défaite doit nous servir de tremplin pour poursuivre notre progression. Nous devons encore beaucoup travailler pour atteindre un niveau plus stable.”

Travailler, c’est ce que le staff et les joueurs ont pu faire pendant deux semaines. Un laps de temps supplémentaire mis à profit pour poursuivre l’intégration des nouveaux et des principes de jeu du coach. “D’un côté, cette pause est une bonne chose car elle nous a permis de travailler certains points. Mais le but de la semaine, c’est de jouer le week-end et aucun entraînement ne remplace un match.”

Samedi, le RWDM se déplace au Standard, une équipe qui se retrouve étonnamment derrière lui au classement. “Je m’attends à un match compliqué, face à une équipe qui reste de qualité malgré sa situation difficile en termes de points. Je sais que l’ambiance sera chaude dans les tribunes, nous devrons répondre présents, gagner des duels et bien travailler en équipe si nous voulons réaliser quelque chose de positif. Ce qui n’a pas été fait à Bruges.”

Si Heris, pas encore guéri à 100 %, devrait faire l’impasse, on pourrait voir les nouveaux à l’œuvre ce week-end. “Segovia est qualifié, Marsoni aussi et il reste une possibilité pour que Koné le soit également. Des joueurs qui vont apporter leur expérience, plus de vitesse et de qualité. Des joueurs qui sont en forme et prêts à jouer.”

À une semaine de la clôture du mercato, il pourrait encore y avoir du mouvement. “Nous étudions encore certaines possibilités avec la direction au niveau des arrivées. Il pourrait y avoir des arrivées mais il y aura aussi des départs.”