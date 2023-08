Claudio Caçapa commente la guerre ouverte entre Textor et Aulas à Lyon : “Voir Lyon dans cette situation me rend triste”

John Textor a évoqué mardi devant des médias une “évaluation erronée de la situation financière réelle de l’OL au moment de boucler la transaction en décembre dernier”, en accusant Jean-Michel Aulas d’avoir “caché des mauvaises nouvelles.” Une attaque à laquelle l’ancien boss de l’OL a répondu en décidant de porter plainte en diffamation contre Eagle et John Textor.

Une crise qui attriste Claudio Caçapa, l’actuel coach du RWDM, mais surtout emblématique joueur de Lyon dont il a porté les couleurs durant six ans en tant que joueur avant de rejoindre l’encadrement sportif à la fin de sa carrière de joueur. “Ça me rend triste car Lyon est un club historique. J’ai presque passé 15 ans de ma vie dans ce club et le voir dans cette situation me rend triste. Lire les journaux de mercredi et de ce jeudi me rend triste. On devrait parler de football quand on évoque l’Olympique lyonnais, d’une équipe, d’une institution, mais surtout pas comme ça”, a-t-il confié ce jeudi.

Il ne perd toutefois pas espoir de voir la situation se calmer rapidement. “Les choses vont vite se régler entre John Textor et Jean-Michel Aulas. J’ai confiance en notre président.”