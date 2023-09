John Textor et sa politique multiclubs

En investissant à Botafogo, à Crystal Palace, au RWDM et à Lyon, John Textor a rapidement souhaité créer des ponts entre ses différents clubs, rassemblés sous la bannière d’Eagle Football. S’il n’a pas vraiment opté pour cette solution lors des premiers mois qui ont suivi son arrivée à Molenbeek, laissant Thierry Dailly et Julien Gorius, alors en charge du management sportif, poursuivre leur travail, il a imposé sa griffe la saison dernière en actant les arrivées de plusieurs joueurs en provenance de ses clubs. Plange et O’Brien avaient été prêtés par Crystal Palace alors que plusieurs Brésiliens ont débarqué en provenance de Botafogo, beaucoup sous la forme de prêts, une autre de ses stratégies préférées.