Encore un mouvement entre Molenbeek et Lyon. Pathé Mboup va poser ses valises au Machtens. L’attaquant sénégalais (19 ans) évoluait en Nationale 2, avec l’équipe de l’OL, la saison dernière. Il avait inscrit huit buts et délivré une passe décisive en D4 française. Il lui reste un an de contrat chez les Gones.