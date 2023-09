Standard - RWDM : le onze idéal d’Alex Teklak

Gardien : Bodart

”Bodart, c’est un des hommes en forme du Standard de ce début de saison, avec des arrêts déterminants et des prestations régulières. Il est en meilleure forme qu’un Defourny qui commet beaucoup d’erreurs grossières auxquelles il ne nous a pas habitués. Peut-être que le changement de staff a eu un effet sur lui et qu’il n’est pas bien dans sa tête en ce moment.”

Une défense à trois : Vanheusden, Bokadi, Le Joncour

”C’est un peu plus compliqué de choisir une défense idéale car les deux équipes ont montré des lacunes et des faiblesses. Pour une question de latéralité, j’opterais pour une défense à trois avec Vanheusden à droite, Bokadi dans l’axe et Le Joncour à gauche. Dans une défense à trois, il est important d’avoir des joueurs sur leur bon pied. Que ce soit dans la construction du jeu ou défensivement. À ce titre, je trouve que Le Joncour a un bon pied gauche, une relance correcte et des attitudes assez sereines sur le terrain. Même s’il manque un peu de vitesse quand il doit se retourner face à des attaquants rapides. À ses côtés, Vanheusden et Bokadi sont au-dessus. Quand ils sont à leur meilleur niveau, la question ne se pose pas. Même si Klaus a montré de bonnes choses. Un garçon assez naturellement leader, sans avoir une grande gueule, et sécurisant.”

Milieux : Mercier et Balikwisha les créatifs, de Sart pour assurer leurs arrières

”Je mets d’office Balikwisha car c’est un joueur très confortable quand il joue sous pression, très à l’aise quand il doit donner la première relance ou tout simplement garder le ballon dans l’équipe. Il a la créativité, très à l’aise dans les combinaisons. Un joueur que je trouve un peu sous-utilisé en ce moment au Standard. Un profil comme ça, associé à un mec comme Mercier, ça marcherait très bien car Mercier est l’homme de la dernière place, un type avec beaucoup d’expérience, qui voit clair. Un gars qui a de la jugeote mais à qui on demande de beaucoup trop défendre. Avec un joueur comme Mercier, vous êtes pratiquement obligé de jouer avec deux attaquants car il a ce style de n° 10 à l’ancienne. Ce n’est pas un marathonien, même s’il fait les efforts. C’est un élément qu’il faut maintenir le plus frais possible pour qu’il puisse donner les bons ballons.

Avec des profils comme Balikwisha et Mercier, vous avez donc besoin d’un joueur plus travailleur. Idéalement, il faudrait un mec un peu costaud, avec de la taille, mais j’opterais malgré tout pour de Sart car du côté du Standard, O’Neill et Kawabe ne m’ont pas convaincu. Et puis de Sart, c’est quelqu’un qui a de la rigueur dans le jeu, capable de s’infiltrer. Il apporterait un équilibre correct. Une autre option serait de mettre Bokadi à ce poste de 6 et de placer Klaus au centre de la défense.”

Latéraux : El Ouahdi à droite, Dönnum à gauche

”À droite, la question ne se pose pas, El Ouahdi est incontournable. Dans un système avec des wing-backs, il a le profil idéal, même s’il se projette plus facilement vers l’avant que vers l’arrière. Il est bon dans le un contre un, il a des bonnes attitudes de défenseur, il est vif, il a une bonne technique défensive globale, son problème se situe plus au niveau de son placement au début des actions défensives. Malgré tout, il apporte beaucoup plus qu’il ne fait perdre à son équipe.”

À gauche, je mettrais Dönnum car il y a un côté caractère, voire presque caractériel parfois, que je trouve important pour une équipe. J’aime bien l’audace qu’il a dans son jeu, les risques qu’il ose prendre et sa gueule sur le terrain. Et puis, c’est un joueur très créatif.”

Attaquants : la paire Biron/Gueye

”Je mettrais d’office Biron car c’est un superbe attaquant de rupture. Il est intéressant dans ses appels, il est vertical, il est parfait pour jouer avec un pivot. J’hésite beaucoup pour le second attaquant. Dragus a été très bon à Courtrai mais l’associer à Biron ne serait pas quelque chose de très naturel. J’opterais donc pour Gueye, surtout du côté du RWDM où vous avez un passeur comme Mercier, ce que le Standard n’a pas. Ils vont devoir beaucoup travailler leur complémentarité, j’attends de voir comment elle va évoluer, mais ce duo peut faire très mal s’il se trouve.”