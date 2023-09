Mickael Biron, l’homme fort du RWDM, a connu un début de carrière mouvementé : “En Suisse, je devais travailler dans une entreprise de biscuits”

À la découverte “Bibi” ou “Paille”, comme il est surnommé chez lui en Martinique (en référence à un chanteur local), qui en 2020 n’avait même pas encore de contrat professionnel. “Sclessin ce samedi ? Ce sera pas mal…”

Plutôt le handball dans sa jeunesse

Son père déchire le contrat pour qu’il joue au foot

D’habitude, la trame narrative classique veut que le ballon soit collé au pied dès les 3 ans. Que tel ou tel maillot soit accroché dans la chambre. Ou que les souvenirs de telle ou telle finale restent gravés dans la mémoire. Rien de tout ça dans le parcours de Biron. Lui préférait le handball. “Je ne connaissais vraiment rien au foot”, avoue celui qui est né à Ducos, commune située à l’est de Fort-de-France.

Le jeune Mickaël se débrouillait vraiment pas mal avec ses mains. “Un jour quand je devais partir en sélection, sur conseil de plusieurs amis notamment, mon père a refusé de signer le contrat. Il l’a même déchiré puis m’a lancé dans le foot. Un sport que je n’aimais pas au départ. Je vous rassure : j’y ai pris goût depuis (rires). À l’époque, je le regardais à la télé de temps en temps mais c’est tout.”

Pendant un moment, Biron a pu combiner les deux. Avant de pleinement se concentrer sur ses talents balle au pied, laissant le handball de côté pour de bon. “En fait, je me suis vraiment mis au foot à l’âge de 17 ans…”

Le cauchemar en Suisse

L’entourloupe d’un “agent”, la vie à l’hôtel et le test refusé à Bâle

Son talent est indéniable. Si bien que Biron quitte rapidement son île pour rejoindre la Suisse et le club du FC Champagne. “Mon père connaissait un mec qui se faisait passer pour un agent. J’ai passé un test en Suisse, mais c’était dans des installations amateurs.”

L’intermédiaire en question lui a pris un peu d’argent et l’a abandonné. “La première année, nous sommes montés. Mais beaucoup de choses ne se passaient pas bien, que ce soit au niveau sportif ou privé. Ce n’est pas ton pays, tu n’y es pas bien… Au départ, je parvenais à vivre du foot. Nous restions dans un hôtel avec d’autres joueurs étrangers qui évoluaient au même club. Ensuite, on nous a fait travailler sur le côté, après les entraînements. Nous bossions dans le secteur des 'flûtes', c’est-à-dire des biscuits.”

Alors que Bâle l’a aussi appelé pour qu’il aille y passer des tests, Biron a plié bagage pour se retrouver au FC Renens. “Je n’ai même pas pu aller à Bâle, je ne sais pas pourquoi… Quand j’ai signé à Renens, le club ne nous payait pas bien.”

Retour au pays, Épinal, Nancy et… Ostende

La Coupe de France au moment où il installait des climatiseurs

L’expérience l’a dégoûté. Mais il n’a pour autant voulu raccrocher ses crampons. “Je suis retourné dans mon club d’enfance (le New Star Ducos) qu’un de mes amis, que je considère comme mon grand frère, gérait. Je ne voulais simplement m’amuser et jouer tranquillement. Je n’avais aucune intention de repartir.”

La preuve : Biron a même commencé à travailler dans le secteur du bâtiment par l’intermédiaire d’un ami. Il posait des climatiseurs en journée avant de filer à l’entraînement. Il a tout même de même fini par effectuer un essai à Ajaccio. “Mais le club ne m’a jamais rappelé.”

Avant de disputer, avec le club de Golden Lion, un 7e tour de Coupe de France contre Épinal. “Nous perdons la rencontre aux prolongations, mais j’inscris un but. Le coach spinalois m’a appelé par après pour que je rejoigne son équipe. Ce match a changé ma vie. Mon tonton, décédé depuis lors, m’a poussé à y aller.”

”Bibi” n’est resté que six mois à Épinal, qui évoluait alors en National 2 (soit la D4 française). Où une nouvelle épopée en Coupe de France lui permet d’étaler son talent. “Nous avons atteint les quarts de finale (NdlR : défaite contre Saint-Étienne). Puis, Nancy m’a appelé.”

En Ligue 2, Biron commence pied au plancher et affole les compteurs. Le Martiniquais empile 12 buts en championnat lors de sa première saison. Via un nouveau transfert estimé à 5 millions €, à Ostende cette fois, il est retourné en Lorraine pour une deuxième année, en prêt. “J’ai dit qu’il valait mieux que je reste un an pour essayer de sauver le club.”

Le Martiniquais n'a pas manqué son début de saison. ©JIMMY BOLCINA

Le passage au RWDM

Torse nu et chaîne en or quand Euvrard l’appelle

Nancy finit par être relégué malgré ses 7 réalisations. Au lieu d’enfiler le maillot d’Ostende, où “la situation était compliquée”, Biron voit une autre porte s’ouvrir : celle du RWDM. En vacances sur son île natale, il reçoit un appel vidéo de Vincent Euvrard, toujours à la tête des Molenbeekois. L’attaquant décroche torse nu et chaîne en or autour du cou arborée des lettres “MB”. Sur le ton de l’humour, il dira que ce ne sont pas les initiales de “Mickael Biron” mais de… “Mercedes Benz”. “Je ne m’attendais pas au coup de fil (rires). Le coach m’a dit que j’étais un bon joueur et qu’il me voulait. J’ai accepté l’offre.”

Contre 2,5 millions €, Biron file au Machtens où il fêtera le titre de champion en Challenger Pro League au bout d’une saison glorifiée de 16 précieux buts. “C’est le plus beau moment de ma carrière, oui. Je ne l’oublierai jamais. Avec l’équipe, nous avons vraiment passé un merveilleux moment.”

Son début de saison à 8,5 sur 10

Trois buts avec les chaussures de Kylian Hazard

Si le RWDM se retrouve avec 6 points sur 12, il peut notamment remercier Biron, auteur de 75 % des buts de son équipe. “Quelle note me donnerais-je ? Je dirais 8 ou 8,5 sur 10. Parce que j’en ai loupé quelques-unes aussi (sourire).”

Biron a marqué ses trois buts avec les chaussures de… Kylian Hazard. “C’est vrai (rires). Il m’a passé une paire parce que la mienne n’était pas encore arrivée. Un jour férié avait retardé son envoi. Entre-temps, je les ai reçues mais vu que j’ai marqué avec celle de Kylian, je les garde (rires). Bien sûr que je lui rendrai quand il reviendra.”

International mais pas fan de Thierry Henry

Son téléphone explose après son but à la Bergkamp

Si son parcours en club a pris des airs de montagnes russes, Biron représente aujourd’hui la Martinique. Il compte 13 sélections et 7 buts déjà. “Ça représente beaucoup pour moi de jouer pour mon île. J’y ai grandi, toute ma famille y vit.”

Au début de cette année, le cousin du sprinter olympique Gilles Biron (champion de France du 400 m en 2021) s’est offert une réalisation mémorable contre le Costa Rica. Avec, dans sa construction, une pirouette digne de celle de Dennis Bergkamp (contre l’Argentine à la Coupe du monde 1998). “Mon téléphone a explosé. J’ai reçu tellement de messages… Mais, à côté, certains étaient mitigés parce que je me suis fait exclure lors du même match (rires).”

Quand l’entraîneur Marc Collat l’appelle pour disputer la Ligue des nations Concacaf ou la Gold Cup, l’attaquant saute dans l’avion pour atterrir huit heures plus tard. “Quand tu joues pour ton île, la fatigue n’est pas un facteur. D’autant plus qu’elle disparaît après deux ou trois jours. Nous avons tout ce qu’il faut là-bas, nous sommes bien encadrés.”

Si des anciennes gloires comme Thierry Henry ou encore Eric Abidal ont des origines martiniquaises, Biron ne les considère en aucun cas comme des idoles. “J’aimais plus Ronaldinho. Sans oublier que je supportais un peu Marseille”, confie celui qui rêve de la Premier League et de la Ligue des champions.