Zakaria El Ouahdi évoque son transfert à Genk : “C’était le bon moment pour franchir ce nouveau palier”

Ce lundi, il y a paraphé un contrat de trois ans (avec une année supplémentaire) pour un transfert qui s’élève à 2,5 millions d’euros. Juste après avoir passé ses tests physiques et signé son contrat ce lundi, Zakaria a pris la direction de l’aéroport de Zaventem pour rejoindre la sélection U23 du Maroc. Un trajet au cours duquel il nous a expliqué les raisons de son transfert. “J’ai toujours voulu jouer pour l’un des plus grands clubs en Belgique. Genk en fait partie, c’est donc un rêve pour moi de jouer pour ce que j’estime être la meilleure équipe du pays”, nous a-t-il confiés.

Prolonger au RWDM aurait pu être une possibilité. “Au départ, je souhaitais prolonger au RWDM mais la proposition a tardé à venir. L’intérêt de Genk était réel et dans ma tête j’étais déjà ailleurs ces dernières semaines. Ça a un peu traîné, je n’en dormais plus car je voulais ce nouveau challenge que je suis prêt à relever.”

Arrivé au RWDM en juillet 2021 en provenance de Rupel Boom, il avait dans un premier temps rejoint le noyau espoirs avant de convaincre Vincent Euvrard durant la préparation. “Même si j’étais avec les espoirs, j’ai rapidement trouvé une place avec les pros et six mois plus tard, je jouais officiellement avec l’équipe première. Depuis que je suis petit, je travaille chaque jour pour être le meilleur et intégrer le onze de base de l’équipe première était mon objectif. Je remercie Vincent Euvrard qui m’a lancé chez les pros, qui a osé me faire confiance et qui m’a permis de progresser chaque jour.”

Zakaria va désormais franchir un sacré palier dans sa carrière avec ce transfert à Genk. “Le niveau sera encore plus élevé, c’est un sacré challenge pour moi mais j’ai toujours adoré relever des défis. Je veux jouer le plus haut possible, je vais désormais pouvoir faire mes preuves au plus haut niveau en Belgique. Je n’ai pas froid aux yeux, partout où je suis passé la concurrence ne m’a jamais effrayé. C’était le bon moment pour franchir ce nouveau palier.”





Véritable chouchou du stade Machtens, Zakaria El Ouahdi n’oubliera jamais le RWDM et ses supporters. “Le RWDM restera à jamais gravé dans mon cœur. J’ai beaucoup progressé grâce à ce club, j’ai été champion, je suis très fier d’avoir été molenbeekois. Je remercie d’ailleurs les supporters pour leur soutien inconditionnel, pour tout ce qu’ils ont fait pour moi et ma famille. Je ne manquerai pas de venir supporter l’équipe dès que j’en aurai l’occasion.”

Mohamed, son papa : “John Textor a compris Zakaria”

Très protecteur avec son fils, Mohamed, le papa de Zakaria, a toujours protégé son fils durant cet été. Et ce, malgré les nombreuses sollicitations. “Au départ, nous souhaitions que Zakaria poursuive sa progression entamée avec Vincent Euvrard. Nous étions dans l’optique de rester au RWDM et puis après le titre et la CAN avec les U23 du Maroc, les conditions et les circonstances ont changé. On ne s’attendait pas à recevoir autant d’intérêts mais avec son agent, on a toujours gardé Zakaria en dehors des discussions. Nous attendions peut-être quelque chose de la part du RWDM mais quand un club comme Genk se présente, que ce soit sportivement ou financièrement, un doute commence à germer dans votre tête. On s’est demandé si ce n’était pas le bon train à prendre et puis ça a commencé à trotter dans la tête de Zakaria”, nous confie son papa.

Le clan El Ouahdi met en avant la collaboration du RWDM, du premier au dernier jour. “Je remercie Thierry Dailly et Vincent Euvrard qui ont ouvert la porte du football professionnel à Zakaria ainsi que John Textor qui lui a permis de poursuivre sa progression. Alors que le club refusait toutes les offres, John Textor a eu une discussion privée avec Zakaria, au cours de laquelle il a compris que Zak souhaitait franchir un palier. Je tenais à le remercier pour sa compréhension et son côté humain qui ont permis de faciliter le transfert.”