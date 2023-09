RWDM : le deal pour Jeff Reine-Adélaïde en bonne voie

En 2019, les Gones avaient déboursé 25 millions € pour ses services. Quatre ans plus tard, Jeff Reine-Adélaïde (25 ans) va débarquer au RWDM. L’ancien international espoir français, sur une voie de garage à Lyon où il lui reste un an de contrat, compte 8 matchs avec Arsenal et plus d’une centaine de matchs en Ligue 1 avec Angers, l’OL, Nice et Troyes notamment.