Alors que l’ancien défenseur du Standard (qui a rejoint Sochi il y a un an) semblait se diriger vers Courtrai, c’est donc bel et bien à Molenbeek qu’il va poser ses valises. Un sacré renfort pour les Molenbeekois qui attirent là un défenseur d’expérience, qui connaît bien le championnat et dont les qualités feront le plus grand bien à l’effectif de Claudio Caçapa.