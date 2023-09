RWDM : Reine-Adélaïde, Sissako mais pas Stroeykens

En parallèle, les Molenbeekois ont aussi renforcé leur arrière-garde avec la venue de l’ancien défenseur du Standard, Moussa Sissako (22 ans). Il est prêté avec option d’achat par le club russe de Sotchi. En cas de transaction définitive, un bail de quatre ans (+1 en option) attend Sissako qui faisait aussi l’objet d’un intérêt de Courtrai. La présence de Claudio Caçapa, qu’il a connu comme T2 à l’OL, a constitué un argument de poids.

Deux autres arrivées ont été bouclées au Machtens : celle de Kayque (22 ans) et celle de Pathé Mboup (19 ans). Le premier vient de Botafogo, en prêt pour une saison, et évolue dans l’entrejeu. Kayque avait déjà fait le trajet entre le Brésil et la Belgique lors du mois de juillet. À l’époque, le deal avait sauté, en raison d’une visite médicale manquée. Le deuxième débarque lui aussi en provenance de Lyon. Mboup faisait partie du noyau B des Gones. En Nationale 2 (l’équivalent de la D4, en France), il avait inscrit huit buts et délivré une passe décisive. L’attaquant s’est lié au club pour une durée de trois ans.

Téléphone sans fil avec Anderlecht

À la recherche d’un avant belge de préférence, le RWDM a toqué à la porte du voisin Anderlechtois pour s’informer au sujet de Mario Stroeykens et d’Antoine Colassin notamment. Le deal pour l’international espoir est tombé à l’eau. Il reste un an de contrat à Stroeykens, au Sporting. La question est de savoir s’il y prolongera son bail ou pas. Le dossier Colassin n’a finalement pas abouti non plus.

Les deux offensifs n’étaient pas les seules Mauves qui pouvaient compter sur un intérêt du RWDM : des discussions ont eu lieu concernant la potentielle venue d’Ilay Camara, actif avec le RSCA Futures en Challenger Pro League. À l’heure d’écrire ces lignes, aucun accord n’avait encore été trouvé dans ce dossier compliqué.

Dans le sens des départs, un éventuel prêt de Niklo Dailly au Lierse Kempezonen a été évoqué. Mais l’attaquant est finalement resté.