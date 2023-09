Après ses supporters, la direction du RWDM veut faire changer l’horaire du derby contre l’Union : “Comment gâcher la beauté d’un derby”

Alors que les Ultras du RWDM ont déjà fait part de leur colère, menaçant d’organiser différentes actions dans Bruxelles si l’horaire n’est pas changé, le club a lui aussi fait part de son mécontentement. “Il est terriblement dommage pour nos supporters ainsi que tout amateur de football bruxellois de programmer ce derby, qui ne s’est plus joué au sommet du football belge depuis 50 ans, à 18h30 un jeudi. Il s’agit de priver de leur passion un bon nombre de supporters qui travaillent et qui ne pourront se rendre en temps et heure au stade”, indique le club.

Tous les travailleurs bruxellois et les navetteurs vous le confirmeront, traverser Bruxelles en pleine heure de pointe est devenu un véritable parcours du combattant. “La circulation difficile en ville à l’heure de pointe est un souci supplémentaire pour ceux qui espéraient pouvoir quitter le travail plus tôt afin d’être à temps au match, et l’afflux de supporters à une telle heure sur le boulevard Edmond Machtens n’arrangera rien aux problèmes de mobilité.”

Autre problème : trouver une place de parking. “En termes de stationnement, une affiche si tôt en semaine nous prive de tous nos parkings, qui nous sont mis à disposition par les enseignes locales et qui seront donc occupés en fin d’après-midi. Enfin, un manque de stewards est inimaginable pour une telle affiche, mais il est malheureusement impossible pour beaucoup d’entre eux d’être présent à 18h30 un jeudi, ce qui est totalement compréhensible lorsqu’on a un travail et des enfants à récupérer à l’école.”

Au vu de tous les soucis mis en avant, le stade Machtens sera donc loin d’afficher complet, alors que ce derby aurait dû remplir les tribunes. Une grosse perte de recettes pour le RWDM. “Les prévisions de pertes sont considérables : nous passons d’une affiche potentiellement sold-out à un stade qui ne sera peut-être qu’à moitié rempli. Nos VIP et partenaires se retrouvent pénalisés eux aussi : il est irréaliste d’inviter ces personnes à manger deux heures avant la rencontre, comme de tradition. Tous ces motifs vont gâcher la beauté d’un derby attendu depuis si longtemps par nos supporters et les amateurs de football. Le RWDM espère sincèrement qu’une solution satisfaisante pourra être trouvée, afin que le Zwanzederby puisse être l’ode au football bruxellois qu’il devrait toujours être.”