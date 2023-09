Claudio Caçapa avant RWDM-Cercle : “J’ai désormais plus de profondeur et de qualité dans mon effectif”

La trêve internationale est tombée à point nommé pour le RWDM, qui a accueilli plusieurs joueurs durant les dernières heures du mercato. Claudio Caçapa a donc eu un peu plus de temps pour créer des automatismes au sein d’un noyau désormais plus apte à affronter les défis qui attendent le club dans son opération maintien. “En tant que staff ou joueurs, on préfère toujours jouer des matchs mais nous avons mis à profit ces deux semaines pour beaucoup travailler. Mes joueurs sont bien en jambes, les nouveaux (hormis Mboup) sont prêts, nous abordons avec envie le match de samedi contre le Cercle”, affirme le coach molenbeekois.