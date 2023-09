Horaire du derby RWDM-Union, Ganaye n’abdique pas : “Nous sommes les dindons de la farce”

guillement Cet horaire va engendrer une baisse de 30 à 40 % des revenus espérés.

Le RWDM se sent lésé. “Nous avons fait les efforts pour permettre aux clubs belges d’être compétitifs sur la scène européenne. Nous avons accepté de décaler ce match qui était initialement prévu un week-end et je trouve un peu fort de café qu’au final, nous soyons les dindons de la force. Après avoir fait un effort, on se retrouve à devoir jouer le match le plus important de la saison pour nos supporters et l’un des plus importants pour le club en termes de revenus, un jeudi à 18h30. C’est un sacré préjudice émotionnel.”

Et financier. “Cet horaire va engendrer une baisse de 30 à 40 % des revenus espérés sur une telle affiche alors que cela aurait dû être un carton plein.”

Les solutions avancées par le RWDM

Au-delà d’avancer des arguments, le RWDM a aussi proposé des solutions. “Nous avons proposé de jouer ce match un mercredi ou un vendredi à 20h45 ou même le jeudi à 19h30. Si nous avons trouvé une oreille attentive du côté du diffuseur, qui a compris notre positionnement et était prêt à faire des efforts, nous n’avons pas eu la même attention du côté de la Pro League et du manager du calendrier. Comme argument, on nous avance que les clubs ont voté en début de saison pour qu’un seul match soit joué par slot, que deux matchs ne pouvaient pas se chevaucher, ce qui est vrai. Mais nous nous retrouvons ici dans un cas très particulier avec un match reprogrammé, pour lequel nous avons fait des efforts. Malgré tout, on nous répond que s’il assouplit sa position pour ce match, cela va créer un précédent qui pourrait en appeler d’autres durant la saison. J’espère que les prochains jours nous permettront d’être enfin écoutés afin que tout le monde puisse vivre un derby à la hauteur de l’attente qu’il suscite.”