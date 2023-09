Gauthier Ganaye dresse le bilan du mercato du RWDM : “Les synergies avec Lyon se sont installées naturellement”

Gauthier Ganaye, responsable du recrutement du RWDM, a vécu un été très riche. Un mercato commencé en mode mineur qui s’est finalement clôturé par quelques belles arrivées. “C’est toujours difficile de noter un mercato car seul l’avenir nous dira si nous avons bien travaillé ou pas. Mais à l’instant I, nous avons coché toutes les cases que nous souhaitions cocher, avec les profils et les postes recherchés ainsi que le type de mentalités que nous souhaitions. Bien sûr, nous aurions tous aimé que les joueurs arrivent plus vite pour que ça laisse plus de temps à tout le monde pour préparer le championnat et travailler la cohésion, mais comme dans beaucoup de clubs, tout s’est décanté dans les derniers instants”, analyse Gauthier Ganaye.