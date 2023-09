Makhtar Gueye prévient : “J’ai faim de buts”

Son but inscrit au Standard l’a libéré, lui qui était resté plus d’une année complète sans trouver le chemin des filets. “Marquer le premier but dans une saison reste le plus difficile. Mais je suis un attaquant et je dois marquer des buts chaque saison. Ma saison blanche a vraiment été difficile à vivre car j’ai besoin de cette sensation pour être heureux. Marquer contre le Standard m’a à nouveau rendu heureux.”

Depuis ce dernier match au Standard, plusieurs nouveaux joueurs sont arrivés. De quoi étoffer la qualité du noyau. “Je connaissais certains joueurs de nom, comme Jeff-Reine Adélaïde que l’on a tous vu jouer à Lyon ou Moussa Sissako que j’ai déjà affronté quand j’étais à Ostende. Nous avons tous été contents de les accueillir et ils ont rapidement trouvé leur place. Nous avons profité des deux semaines sans championnat pour apprendre à nous connaître, travailler les automatismes et corriger les failles de nos derniers matchs.”

Le RWDM est donc prêt à en découdre ce samedi avec le Cercle. “Une bonne équipe, qui a bien commencé son championnat. Mais ça reste un match de football, nous avons bossé dur pour préparer cette rencontre et nous sommes prêts à en découdre.”

Un match qui devrait nous permettre de revoir le duo Biron-Gueye à l’œuvre sur le front de l’attaque molenbeekoise. “Les automatismes se mettent bien en place, on se trouve plus facilement à l’entraînement. Je confirme qu’avec le temps, notre association va bien fonctionner.”