Kylian Hazard vit sa rééducation avec optimisme au RWDM : “Maintenant que Thorgan est à Anderlecht, mon rêve c’est qu’Eden aille à l’Union”

Sa rupture des ligaments croisés et sa lésion du ménisque l’écarteront du terrain jusqu’en février encore. Monologue.

Sa rééducation

”Mon petit frère me conduisait partout, j’ai eu quelques frayeurs”

”J’avais déjà eu une blessure similaire quand j’étais à Ujpest en Hongrie, en 2015. Je connaissais le processus. Le début est plus difficile. C’est la galère avec les béquilles, il faut prendre les médicaments… Par contre, une fois que le travail commence, tout s’enchaîne rapidement et on n’a pas beaucoup de jours de repos. J’en suis déjà à deux mois (il s’est blessé le 8 juillet, lors d’un amical contre le Standard). Normalement, je reviens en février ou, dans le pire des cas, en mars.

La situation a été compliquée pour ma femme aussi. Je restais toute la journée dans le canapé. Elle a dû s’occuper de moi, des trois enfants… J’ai de la chance de l’avoir. Maintenant que ça va mieux, j’essaye de l’aider pour la soulager. En plus, vu la chaleur, ce n’était pas la meilleure période pour être coincé sur le canapé. J’ai regardé beaucoup de mangas, j’ai recommencé Breaking Bad et j’ai regardé presque tout ce qui était en numéro 1 sur Netflix.

Désormais, je combine le travail au club et à Move to cure, avec Lieven Maesschalck. J’effectue tout ce qui est renforcement à Anvers parce qu’il y a plus de matériel. Ensuite, je reviens au RWDM pour tout ce qui est soin et thérapie ou, parfois, je vais dans la piscine, c’est bon pour mon genou. Les journées passent vite. Après, je rentre à la maison : il faut encore aller chercher les enfants, s’en occuper, les préparer pour l’école le lendemain et les coucher.

Quand j’étais encore en béquilles, c’était mon petit frère Ethan qui me conduisait un peu partout. Il vient d’avoir le permis et j’ai eu quelques frayeurs. Par moments, je pensais que j’allais me faire une autre blessure que les croisés (rires). J’ai pris sur son temps. En plus, il habite toujours à Braine-le-Comte donc il devait passer par Bruxelles, prendre la direction d’Anvers… Et l’inverse au retour.

Je n’ai pas eu trop de mal à garder la ligne non plus. Je n’ai pas su marcher pendant six semaines. Je n’ai pris que deux ou trois kilos en plus. Je n’ai pas beaucoup grossi. Mais j’ai perdu du muscle. J’ai le temps devant moi pour revenir au top.”

Son avenir

”Quelques contacts avec l’Arabie saoudite, ça pourrait me plaire”

”Cet été, j’aurais pu partir comme j’aurais pu rester. J’ai fait ce qu’on attendait de moi au RWDM. Nous sommes montés et nous avons été champions. Maintenant, un nouveau cycle a commencé, avec de nouvelles personnes. Soit tu montes dans le bateau, soit tu changes. Je suis monté dedans et je travaille dur pour revenir.

Il me reste un an de contrat, mais avec une saison en option. Au club de voir s’il la lève ou pas. Je suis arrivé au RWDM pour les sentiments : il y avait beaucoup de personnes que je connaissais, que je considérais presque comme ma famille. Ils sont tous, entre-temps, plus ou moins partis. Je viens peut-être ici un peu plus comme si c’était 'le boulot'. Mais je donnerai toujours tout. Je veux respecter ce qu’il y a eu avant et ce qu’il y aura après à Molenbeek. Si je prolonge, je le ferais avec grand plaisir.

Je suis venu pour les sentiments. Beaucoup que je considère comme ma famille sont partis.

J’ai eu deux ou trois coups de fil cet été. De la Belgique, mais aussi de l’étranger. Les discussions se déroulaient bien. Je voulais un peu attendre pour analyser les projets. J’ai pris mon temps, puis je me suis blessé… Non, ce n’était pas un club qui figure dans le top 6 belge actuellement. Et l’étranger ? C’était là où tout le monde part pour l’instant et non ce n’était pas un club avec une grande star (rires). Une aventure en Arabie saoudite pourrait me plaire. Je serai plutôt parti dans cette direction que de rester en Belgique. Mais ça ne veut pas dire que je ferme la porte à la Belgique non plus. Ma famille est ici.”

Le RWDM actuel

”Reproduire l’ambiance des deux dernières années sera compliqué”

”Dans le monde du foot, on n’a pas beaucoup d’amis. Quand je suis arrivé, le club était très familial. Nous avons réussi à garder ce mode de fonctionnement jusqu’à présent et nous essayerons de continuer dans cette direction avec les nouveaux. Maintenant, c’est vrai que plus de 'professionnels' sont arrivés. Chacun a son mode de vie. Il y en a qui se rajoutent au groupe, d’autres pas. Nous essayons d’intégrer le plus de monde, que la famille s’agrandisse au maximum.

J’ai organisé un barbecue récemment mais plus avec les anciens, que je connaissais. Xavier Mercier, que j’ai croisé au Cercle, est venu aussi. Je n’ai pas invité tout le monde, je le ferai une fois que je suis entièrement revenu dans le groupe. Il fera plus froid donc nous ferons probablement une raclette.

Quand tu veux aller faire le malin dans le bureau, il faut être irréprochable sur le terrain.

Ce sera difficile de reproduire la même ambiance que celle des deux dernières années. Nous étions presque tous une grande famille. Là, en ce moment, ce sont plus des relations de collègues. Mais peut-être qu’au fil du temps, ils deviendront des amis.

J’ai déjà parlé quelques fois au coach (Claudio Caçapa). Tu vois que c’est un ancien joueur. Il parle bien et vient souvent aux nouvelles. Il a un aspect très humain.”

Le Cercle Bruges

”J’étais plus grande gueule avant, je ne réfléchissais pas aux conséquences”

”C’est le directeur sportif de l’époque (Carlos Avina Ibarrola) qui m’avait écarté du noyau. Je suis allé dans le bureau des dirigeants, je crois que c’était après un match contre le Standard. J’ai été franc. J’ai parlé comme un cadre que je n’étais pas à l’époque. Peut-être qu’ils ont mal pris les critiques venant d’un jeune joueur. J’ai dit ce que je pensais à propos du foot que nous proposions, des joueurs qui venaient de Monaco et tout ce qu’il se passait en dehors…

Je remercie quand même le club et François Vitali (l’ancien directeur sportif) qui m’a fait venir. Ils m’ont permis de jouer en D1 et de montrer ce que je valais. Au bout du compte, je ne m’entendais pas avec une personne et c’est celle-là qui prenait les décisions.

Je ne pouvais pas disputer les matchs, je ne pouvais pas aller en salle de muscu, je ne pouvais pas boire de l’eau parce que c’était celle de l’équipe première, je ne pouvais pas assister aux amicaux intraclub sinon j’allais croiser certains joueurs, je ne pouvais plus aller dans le vestiaire…

Je n’avais peut-être pas le meilleur comportement non plus. Quand tu veux aller faire le malin dans le bureau, il faut être irréprochable sur le terrain. Je ne l’étais pas. Ce qui est dommage, c’est qu’il n’y a pas eu de chemin de retour. Je n’ai pas de regrets par contre. Je ne referai rien autrement. Je suis plus exemplaire sur le terrain. J’étais plus grande gueule avant, je ne réfléchissais pas aux conséquences.”

Ses frères

”J’ai poussé Eden pour qu’il revienne à Bruxelles”

”Le retour de Thorgan en Belgique, à Anderlecht, est une source de motivation pour revenir le plus vite possible. Un rêve, ce serait de revenir pour le premier match contre le RSCA, mais il faudrait carrément un miracle. Durant les négociations de son transfert, on discutait et il me disait qu’il voulait revenir mais que ça ne se ferait pas. C’était compliqué avec Dortmund.

Au bout du compte, je reçois un message de quelqu’un qui me dit : 'T’as vu ? Thorgan a signé !' Je réponds : 'Comment ça ?'. Là, j’appelle Thorgan qui me dit qu’il était à la bourre mais que, oui, le transfert allait être bouclé. Lui-même n’avait même pas l’air au courant (rires). Ça s’est fait sur le fil.

Là, j’appelle Thorgan qui me dit qu’il était à la bourre mais que, oui, le transfert allait être bouclé.

Ce sera génial. Nos enfants ont le même âge et se verront plus souvent. Si, en plus, il pouvait acheter la maison à côté de chez moi… Mais je ne pense pas que les femmes voudront nous voir tous les jours.

Qu’on m’aligne n’importe où sur le terrain, je vais de toute façon aller vers lui si on joue l’un contre l’autre. Je lui prendrai le ballon, je lui ferai des petites fautes – sans prendre de rouge. Jouer contre son frère, ça doit être marrant. Les Balikwisha le font déjà.

Si Eden signe à l’Union ? Les trois frères, dans les trois clubs bruxellois… Ce serait mon rêve (rires). Je l’ai poussé à revenir à Bruxelles. Ce serait marrant de s’affronter lors des derbys pendant encore deux ou trois ans. Mais il est un peu fatigué. Il n’y a que lui qui sait ce qu’il fera et c’est celui qui s’en tracasse le moins. Eden profite en famille. Il reprendra, s’il a envie de reprendre. Il fera les choses à sa manière. Il ne faut pas oublier qu’il est passé pro très jeune… Tout ce qu’il a loupé avec les entraînements, les matchs, etc. Il mérite de respirer. Si c’est la question qu’on m’a le plus posée ? En soi, c’est normal. Savoir ce qu’il va arriver à Eden est important et comme il parle peu… Mais personne n’a des infos (rires). Il y en a qui disent qu’il n’a plus le niveau, d’autres qui pensent différemment…”