”Pas le plus beau succès dans le contenu” pour Caçapa, le duo Gueye-Biron prend forme et un Diable à la faute : ce qu’il faut retenir de RWDM – Cercle

Un code indéchiffrable craqué

Le RWDM reste néanmoins une des rares équipes qui est parvenue à craquer l’indéchiffrable code du Cercle. Jeu étroit et direct, seconds ballons, pressing ultra-intense et orchestré à la perfection… Tant des ingrédients qui ont donné beaucoup de fil à retordre aux entraîneurs de Pro League. “Le match s’est déroulé comme nous l’avions prévu, explique l’entraîneur brésilien. C’était physique. Il suffit de regarder leur gabarit. Nous devions leur rendre la pareille. Nous avons gagné pas mal de duels. Il fallait récupérer le deuxième ballon pour pouvoir remettre l’entrejeu en place. Oui, Pierre Dwomoh et Shuto Abe (qui a remplacé Alexis de Sart, victime d’une déchirure et absent plusieurs mois en principe) ont été instrumental dans ce rôle. Chose que nous avions mieux faite après la pause.”

Soit quand les deux équipes se tenaient en équilibre. Kevin Denkey a fait tout l’étalage de son talent pour ouvrir le score après cinq minutes à peine. En guise de réponse à ceux qui pensaient que la rencontre allait être longue pour le RWDM, Mickael Biron et Makhtar Gueye ont mis leur complémentarité en évidence. Son pressing poussant Hugo Siquet – tout juste de retour du rassemblement avec les Diables rouges – à la faute, le Martiniquais a vu sa tentative être glissée au fond des filets par le Sénégalais.

La menace constante qui va devenir encore plus… menaçante

Au-delà de cette égalisation, les deux avants ont causé énormément de problèmes à la défense du Cercle. “C’était une menace constante en transition, a admis Miron Muslic. C’est un couple parfait. Avec Gueye, un gros point d’appui qui lutte pour tous les ballons aériens et Biron un super attaquant, rapide et finisseur.”

Histoire de mettre les autres clubs en alerte, Caçapa a prévenu que la paire allait encore monter en puissance. “Makhtar et Micka ont tout pour jouer ensemble. Mais il faut encore un peu plus de mouvements entre les deux. Ça viendra au fil des entraînements, des matchs… De plus en plus, ils vont se trouver et prendre du plaisir à combiner. Mais je suis content de ce qu’ils ont déjà proposé ce samedi.”

Pour mener les Molenbeekois à leur troisième victoire de la campagne, Luis Segovia a dévié un magnifique corner de Xavier Mercier au fond des filets. Encore un but sur phase arrêtée, après celui inscrit contre le Standard juste avant la trêve internationale. Fruit d’un travail spécifique à l’entraînement. “À un moment, ça paye, a souri Caçapa. Nous devons continuer à bien travailler là-dessus.”