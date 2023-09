Issue de la même école équatorienne que Moises Caicedo et Willian Pacho, Luis Segovia est déjà un leader du RWDM : “Je suis venu ici pour ça”

Face à l’intensité et à l’athlétisme des avants du Cercle, lui et ses compagnons de défense n’ont connu que très peu de souci. Mis à part ce coup de génie de Denkey qui a laissé tout le monde en admiration, la seule frayeur a peut-être été la toute dernière occasion du match. Mais Théo Defourny a sorti le grand jeu. “Nous savions que contre le Cercle, le duel n’allait pas être facile, continue Segovia. Ils jouent la colonne de gauche. Qui sait ? Peut-être qu’en fin de saison, nous jouerons contre eux en playoffs. Ça me permettrait d’à nouveau croiser le chemin d’Alan Minda (le transfert-phare des Brugeois et ancien coéquipier de Segovia). Nous nous sommes envoyé plusieurs messages avant la rencontre et nous avons échangé nos maillots.”

guillement "Je me sens bien, je redoute l'hiver (rires)."

L’essor des Équatoriens en Belgique et… en Europe

L’air de rien les connexions entre la Pro League et l’Équateur se font de plus en plus fréquentes justement. “Il y a Ordóñez du Club Bruges. Pacho et Preciado viennent juste de partir de l’Antwerp et de Genk (le premier est parti à Francfort contre 16 millions €).”

Le point commun entre tous ces joueurs ? Ils sont tous issus de l’école d’Independiente della Valle. Tout comme un autre ancien de la Pro League : Moises Caicedo qui était prêté par Brighton au Beerschot et que Chelsea a attiré contre 130 millions € cet été. “Chelsea a, en plus, déjà assuré la venue de Kendry Paéz (qui a effectué ses débuts avec l’Équateur au début du mois à l’âge de… 16 ans).”

Les petites craintes du froid

De son côté, avec Independiente, Segovia a remporté deux fois la Copa Sudamericana, l’équivalent de l’Europa League. Il a ensuite pris la direction de Botafogo où il a brièvement croisé la route de Claudio Caçapa. “Botafogo ne m’a en aucun cas poussé vers ici. Le RWDM m’a demandé personnellement d’intégrer l’équipe. C’est un 'petit' club, mais avec un énorme cœur. C’est avec des matchs comme celui-ci, contre le Cercle, que nous écrirons l’histoire.”

Segovia est arrivé chez nous au mois d’août. “Je dois améliorer mon anglais en mon français. Ce que je sais dire ? 'Bonjour, je m’appelle Luis et je suis équatorien' (rires). Je suis venu avec ma femme et tout se passe très bien. Mais nous verrons comment tout se déroule lors des prochains mois… Tout le monde m’a déjà prévenu qu’il faisait très froid ici en hiver (rires).”