Sambu Marsoni s’est déjà bien fait sa place dans le onze du RWDM : “Succéder à El Ouahdi ? Non, je n’ai pas la pression”

S’il doit évidemment confirmer lors des prochaines échéances, Marsoni n’a pas tardé à lever tous les doutes qui auraient pu naître à la suite du départ d’El Ouahdi. Contre le Standard, le défenseur arrivé de Seraing cet été avait déjà rendu une copie encourageante pour sa montée au jeu. Face au Cercle, il a été titularisé pour la première fois. Non seulement il a été plutôt cohérent défensivement mais il a aussi multiplié les percées sur son aile.

À lire aussi

Il aurait même pu délivrer un assist si Makhtar Gueye s’était montré plus adroit en tout début de partie. “C’est vrai”, a-t-il dit dans un large sourire après la rencontre, juste au moment où le géant sénégalais passait dans son dos dans le tunnel des joueurs. “Dommage que Makhtar ne reprend pas le ballon comme il faut. En plus, nous en parlions juste avant le match. Il m’a demandé de lui mettre le plus de ballons possible. Ce que je lui ai dit après son loupé ? Je lui ai dit qu’on continuerait à se trouver et que ça finirait par rentrer. C’est juste une question de cohésion.”

Ce qui a surtout sauté aux yeux a été le calme que Marsoni a dégagé sur et en dehors de la pelouse. Celui qui doit faire face à la concurrence d’Ilay Camara (arrivé d’Anderlecht) notamment a déjà trouvé ses marques. “Je dois dire que j’ai été super bien accueilli par le groupe. Ça m’a permis de montrer mes qualités directement. Oui, c’est vrai que j’ai permis à mes coéquipiers plus avancés sur le terrain de s’exprimer. Mais c’est mon rôle de les aider (sourire).”