RWDM : la vie sans Alexis de Sart, la chance de Shuto Abe

Alexis de Sart, le métronome

Arrivé la saison dernière sous la forme d’un prêt avec option d’achat en provenance de l’Antwerp, Alexis de Sart est rapidement devenu une valeur sûre de l’effectif du RWDM. Véritable métronome, régulateur du jeu molenbeekois, il avait fait beaucoup de bien à l’équipe tout au long du championnat. Fort d’une saison complète, et son option levée, le Liégeois avait débuté son retour au sein de l’élite sur les mêmes bases. Aux côtés de Dwomoh, il a conservé ce rôle de métronome. Un joueur qui récupère des ballons mais qui se projette également vers l’avant et donne donc le rythme au jeu du RWDM. C’est d’ailleurs un indéboulonnable du schéma tactique de Claudio Caçapa puisqu’au cours des cinq matchs qu’il a disputés depuis le début de la compétition, il n’a été remplacé qu’à deux reprises, à chaque fois dans les arrêts de jeu (95e à OHL et 93e contre Malines), pour gagner un peu de temps. “C’est un joueur important qui nous a manqué samedi contre le Cercle et qui va nous manquer au cours des prochaines semaines”, confirme son entraîneur.

Un cadre avec de l’expérience à revendre

Au-delà de son apport dans le jeu des Molenbeekois, Alexis de Sart, c’est aussi une bonne dose d’expérience. Même si on a tendance à oublier qu’il est encore jeune (il n’a que 26 ans), Alexis de Sart c’est tout de même près de 150 matchs au plus haut niveau du football belge. Une expérience utile dans une équipe comme le RWDM, qui plus est promue cette saison en D1A, et qui ne dispose pas de beaucoup de joueurs possédant une telle expérience dans ses rangs. Un cadre aussi, que ce soit sur le terrain mais aussi en dehors. “En raison de ma position sur le terrain qui est un poste important, ça s’impose naturellement. J’ai continué sur cette voie au RWDM, en arrivant avec un statut et pas mal de matchs en D1A à mon actif. Dans une équipe assez jeune qui avait besoin de leaders, j’ai accepté ce rôle que le coach Euvrard m’a donné et que le coach Caçapa me demande de continuer à avoir, lui qui demande beaucoup l’avis des gars les plus expérimentés du noyau”, nous avait-il récemment confié.

Un Belge en moins sur la feuille de match

Avec l’obligation d’inscrire six joueurs belges, ou formés en Belgique, sur la feuille de match, et après un mercato qui a vu pas mal de joueurs étrangers débarquer, le RWDM fait partie de ces clubs qui doivent réfléchir au moment de coucher les 18 noms sur la feuille de match. Avec l’absence de de Sart, c’est un joueur belge titulaire en moins pour Caçapa. Une donne dont il faut tenir compte.

Shuto Abe, son remplaçant de luxe

La longue absence d’Alexis de Sart est évidemment une grosse tuile pour Caçapa. Mais grâce à un mercato plutôt productif dans sa deuxième partie, le RWDM possède en ses rangs plusieurs joueurs capables d’évoluer à ce poste. Si Gécé ne semble pas faire partie des plans du coach pour le moment, que Diallo est encore assez jeune et que Kayque demande à être vu, Shuto Abe est son remplaçant tout désigné. Arrivé cet été en provenance du FC Tokyo, le Japonais avait impressionné beaucoup d’observateurs lors du match amical contre Lyon disputé fin juillet. S’il a dû se contenter d’un rôle de réserviste depuis le début du championnat (il est monté au jeu à quatre reprises pour un temps de jeu cumulé de 52 minutes), il a à chaque fois laissé entrevoir de très bonnes choses. Malgré son petit gabarit (1,71 m), il est très présent dans les duels, ne lâche jamais rien et court énormément sur un terrain. Comme il l’a prouvé samedi contre le Cercle. “Shuto est un milieu relayeur capable de fournir un gros volume de jeu avec des courses de 10 à 13 km par match”, précise Caçapa.

Shuto Abe a déjà saisi sa chance samedi contre le Cercle. ©belga

Il sait également garder un ballon et en faire bon usage grâce à une bonne vision du jeu et une qualité de passe qui fera des merveilles. Autant d’atouts qui en font le meilleur remplaçant possible d’Alexis de Sart, et le parfait complément de Dwomoh en milieu de terrain.