Malgré le communiqué des clubs, l'horaire de RWDM - Union Saint-Gilloise ne changera pas, répond la Ligue

18h30: une sale heure

On le sait: ce match de la cinquième journée avait été décalé car la Ligue a désormais pris l'habitude de reporter les rencontres des clubs engagés dans le très important dernier tour préliminaire de Coupe d'Europe, ce qui était le cas de l'Union. Mais cet horaire de fin d'après-midi est compliqué pour certains supporters bruxellois qui travaillent et doivent ensuite affronter les embouteillages pour rejoindre le stade Machtens... alors que pour ceux de l'Union, il faut carrément être présent au rendez-vous imposé par la formule obligatoire "combi-car" plus de deux heures avant le coup d'envoi. Injouable, pour beaucoup.

guillement Le contrat TV prévoit un maximum d'horaires différents.

Mais malgré le communiqué publié par le RWDM - l'Union, qui le co-signe, ne l'a pas publié sur ses plateformes, elle - il n'y aura pas de changement, sauf revirement inattendu. "Lors du contrat TV lancé en 2020, les clubs ont décidé de répartir au maximum les matchs pour que chaque rencontre reçoive le plus de visibilité", rappelle Stijn Van Bever, porte parole de la Ligue. Ce soir-là, c'est Bruges-Genk qui est programmé à 20h45. "Dans certains pays, aucun match n'a lieu en même temps. Par ailleurs, nous travaillons en permanence avec les clubs et il faut savoir qu'il y a toute une organisation derrière, ce que les clubs savent d'ailleurs (NDLR: des forces de l'ordre, notamment). On ne peut pas changer un horaire comme ça."

Fin des débats, donc. Les supporters des deux camps ont annoncé qu'ils pourraient boycotter la rencontre si l'horaire ne changeait pas... ce qui devrait donc être le cas.