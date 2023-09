Claudio Caçapa, un coach proche de ses joueurs : “Il est important que mes joueurs sentent que j’ai confiance en eux”

Pour l’entraîneur du RWDM, la manita prise par les Anversois à Barcelone mardi soir n’est pas en prendre en compte dans son analyse. “Il s’agissait d’un match à part. Je l’ai regardé mais je ne peux pas tirer d’enseignements d’une rencontre de Ligue des Champions. Ce que je regarde, c’est surtout cette équipe de l’Antwerp qui marche super bien dans notre championnat.”

Victorieux face au Cercle samedi dernier, le RWDM progresse semaine après semaine. Mais l’entraîneur en attend davantage de ses joueurs. “J’ai envie que l’on joue mieux quand on a le ballon, qu’on le garde plus longtemps que ce que nous avons fait lors de nos derniers matchs. Je veux aussi que mon équipe joue plus souvent dans le camp adverse et que défensivement, elle améliore certaines petites choses pour devenir plus solide.”

Comme on a pu le voir lors du speech d’avant match samedi dernier, Claudio Caçapa insuffle beaucoup de confiance à ses joueurs. “J’ai un passé de joueur et à chaque fois que mon coach me disait qu’il avait confiance en moi, je montais sur le terrain encore plus motivé. Il est important que mes joueurs sentent que j’ai confiance en eux, eux qui ont démontré depuis le premier jour qu’ils sont capables de réaliser de grandes choses.”

Malheureusement, au cours des trois prochains mois, le coach molenbeekois devra composer sans De Sart, qui souffre d’une déchirure de 17 cm à la cuisse. “C’est une perte importante car c’est un cadre, un joueur sur lequel je compte beaucoup. Il va beaucoup me manquer.”

Heris, lui, est par contre de retour, alors que les nouveaux progressent. “Je suis content de pouvoir compter sur ces nouveaux joueurs qui montrent lors de chaque séance leur talent et surtout leur envie d’aider l’équipe.”