Après une année cauchemardesque en Espagne, Makhtar Gueye rebondit au RWDM : “J’aurais pu aller à Miami avec Messi”

Un parcours atypique : de Dakar à presque Messi

Le football, c’est à Dakar, dans son Sénégal natal, que Makhtar Gueye l’a découvert. Plus précisément à l’US Gorée, ce petit club de la capitaine qui porte le nom de cette macabre île où étaient entassés les esclaves d’Afrique, avant leur départ vers l’Amérique. Une période difficile de sa vie mais pour lui, l’essentiel était de jouer au football. “L’US Gorée restera toujours le club de cœur, confie-t-il. J’y ai joué la Coupe d’Afrique des clubs en 2015. Ce passage m’a apporté beaucoup de choses dans ma vie. C’est là-bas que tout a commencé pour moi.”

C’est à l’âge de 20 ans qu’il fait le grand saut vers l’Europe. Une première approche déjà atypique. “Dans un premier temps, j’ai passé des tests au Havre avant de retourner au Sénégal. Le Havre m’a convoqué pour un second test mais c’est Saint-Etienne que j’ai finalement rejoint. Ce club m’a directement fait confiance en me faisant signer un contrat pro de trois ans en 2018.”

Saint-Etienne, le premier club européen de Makhtar Gueye. ©2019 Icon Sport

Le début de son rêve se réalise avec cette première expérience en Europe. “Y jouer a toujours été mon rêve de gamin. J’ai toujours travaillé dur pour espérer un jour décrocher une telle opportunité.”

Saint-Etienne fut une belle rampe de lancement. “Il y avait déjà d’autres joueurs sénégalais là-bas, ce qui a facilité mon intégration. Ils m’ont permis de facilement vivre la transition de l’Afrique à l’Europe, de trouver ma place dans le groupe. J’ai commencé avec la réserve et puis j’ai pu intégrer le noyau pro avec un premier match contre Strasbourg au cours duquel j’ai marqué.”

Par la suite, l’attaquant est prêté à Nancy pour la saison 2019-20. “Saint-Etienne était qualifié pour l’Europa League en 2019 et le coach ne comptait plus sur moi. J’ai compris dès notre préparation effectuée aux États-Unis que si je voulais jouer, je devais quitter Saint-Etienne. À Nancy, j’étais titulaire et enchaînais les buts (7 en 24 apparitions). Malheureusement, le Covid est passé par là et a mis un terme prématuré à ma saison.”

Nancy a été une belle réussite. ©belga

Un coup d’arrêt en pleine ascension dont il s’est relevé avec une première expérience en Belgique, à Ostende où il a signé à l’été 2020. “Quand je suis arrivé, tout était en place, il ne manquait plus que moi pour marquer les buts. Tout a très bien fonctionné pour moi à Ostende, c’est là que j’ai commencé à me faire un nom.”

C'est à Ostende que Makhtar Gueye s'est fait un nom. ©belga

Dans la foulée d’une saison à 12 buts en 32 matchs, le voilà qui signe à Saragosse, en Espagne à la toute fin du mois d’août 2022. Pour franchir un nouveau cap. Sur papier, tout semblait réuni pour voir l’attaquant s’imposer en D2 espagnole. Mais très vite, la belle aventure promise s’est transformée en cauchemar. “Quand je suis arrivé là-bas, j’étais la seule personne à parler français, personne ne pouvait me traduire. Aux entraînements, je ne comprenais pas ce que demandait le coach. Je restais derrière mes équipiers pour tenter de comprendre les exercices et les consignes. Le staff ne prenait jamais le temps de m’expliquer les choses, et je me suis retrouvé esseulé.”

Résultat des courses, l’attaquant ne dispute que des bouts de matchs (22 apparitions mais seulement six titularisations). Sans marquer le moindre but. “Ça m’a fait très mal de passer une saison entière sans trouver le chemin des filets. Après, c’est compliqué de marquer quand vous ne jouez que 2-3 minutes par match. Le club ne m’a jamais donné la confiance dont j’avais besoin en tant qu’attaquant. Marquer un but, c’est la chose la plus difficile à réaliser dans le monde du football. La sensation que vous procure un but est juste fantastique. C’est un moment de bonheur incroyable que j’avais hâte de retrouver.”

Ce qui a été le cas avec le RWDM dès sa troisième apparition à Sclessin, jour de sa première titularisation. Ironie du sort, le Sénégalais aurait très bien pu se retrouver dans l’autre camp puisqu’il a été proposé au Standard. Mais aussi à la Lettonie. “Je ne connaissais même pas ce pays. C’est mon agent qui m’en a parlé. Il y avait de bonnes conditions sur la table, j’allais l’accepter et puis le RWDM s’est présenté.” Et qu’il aurait surtout très bien pu atterrir à l’Inter Miami pour former un drôle de duo avec Lionel Messi. “Saragosse et l’Inter Miami font partie de la même entité, éclaire-t-il. Mon contrat était d’ailleurs passé avec Miami. Après Saragosse, j’aurais donc pu aller à Miami jouer avec Messi. Ça aurait été assez incroyable mais à 25 ans, j’estimais que c’était trop tôt pour aller jouer en MLS.”

Le RWDM comme dernière chance

Ce qui l’a donc poussé à rejoindre le RWDM. “Quand le RWDM s’est présenté, je me suis dit que c’était une bonne idée de retourner en Belgique. Ça m’a rappelé les buts que j’avais marqués avec Ostende, le plaisir que j’avais de jouer aussi à l’époque. Au travers de ce choix, je veux prouver que j’ai le potentiel pour réussir. À 25 ans, il est temps pour moi de percer.”

Le temps aussi de surmonter certains démons pour ce gros caractère. Lui ne nie pas ce pan de sa personnalité parce que “c’est normal d’avoir du caractère quand vous êtes un attaquant. Tous les grands attaquants ont un fort caractère. Sur le terrain, il faut s’affirmer mais ça n’a jamais été méchant de ma part”. Mais il revendique une certaine maturité : “Mon expérience en Espagne m’a fait grandir. Avant, je ne pouvais pratiquement pas terminer un match sans prendre de cartons jaunes (10 lors de sa saison à Ostende). Depuis que je suis au RWDM, je n’ai pas encore été averti. Tout ce que j’ai vécu durant ma carrière m’a fait grandir et aujourd’hui, je suis un joueur plus mature.”

Qui a aussi retrouvé un certain Mickaël Biron, son ancien voisin à Ostende. “On se voyait tout le temps, on mangeait ensemble. On est directement devenu potes et ça me fait plaisir de poursuivre cette relation avec lui. C’est un réel plaisir de jouer avec Micka et on va vivre une très belle saison ensemble.”

Les deux attaquants pourront compter sur les caviars de Mercier. La présence d’un tel passeur a d’ailleurs pesé dans la balance au moment d’opter pour le RWDM. “Avoir un tel joueur dans votre équipe, c’est un vrai atout pour moi, pour Biron, pour tous les attaquants. Il nous offre de véritables cadeaux.”

Auteur de deux réalisations cette saison, l’attaquant ne se fixe toutefois pas d’objectif chiffré précis. “Mon premier objectif était d’obtenir du temps de jeu et puis de grandir avec le club. J’ai tout simplement envie d’aider mon équipe en marquant le plus de buts possible. Après une année très difficile, j’ai besoin de retrouver la confiance, mes sensations et je travaille dur pour y parvenir.”

Dans une équipe promue en D1A qui a tout pour s’y maintenir. “Nous souhaitons créer la surprise, comme nous l’avions fait à mon époque à Ostende. Il y a une bonne mentalité dans ce groupe, de la qualité et une envie de prouver ce que nous valons. À nous de le faire samedi à l’Antwerp.”