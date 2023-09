Jette en pleine spirale négative : “Ce groupe a besoin de confiance”

Trois défaites et un nul, un point sur douze, le début de saison du RSD Jette est loin d’être celui espéré par le staff et la direction. Les progrès à effectuer sont nombreux et Michel Delph ne s’en cache pas. “Nous sommes dans une spirale négative”, concède le coach jettois. “Nous ne sommes pas super bien dans le jeu mais nous avons également à chaque fois des faits de jeu contre nous. Ce week-end, nous menions 2-1 mais nous ne sommes pas parvenus à tenir le résultat. À Tournai, nous avons raté quelques face-à-face et manqué un penalty. On devrait avoir six points mais nous ne les avons pas et la situation est donc difficile.”