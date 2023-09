Le gardien du RWDM a détourné les deux penalties de Janssen, une fois en plongeant sur sa gauche et la seconde fois sur sa droite. Il a aussi brillamment sorti la frappe à la retourne de l’attaquant anversois.

À lire aussi

Klaus 6

On s’attendait à le voir souffrir face à la pointe de vitesse de Balikwisha, comme quand il était pris de vitesse dès la 4e minute de jeu mais finalement le Brésilien a surtout dû prendre en charge le robuste Janssen. Comme à l’habitude, Klaus a joué sur son expérience et son placement pour prendre le meilleur sur son opposant direct.

Segovia 6

Un bon placement et un joueur solide comme un roc, comme lorsqu’il a pris ce missile de Bataille en pleine tête, se relevant sans broncher. Une faute grossière toutefois qui a permis à l’Antwerp d’obtenir un penalty. Defourny a réparé son erreur.

Le Joncour 6,5

Le Français est en confiance ces dernières semaines et ça se ressent dans son jeu. Son placement est bon et le gaucher prend même de l’assurance à la relance.

Dwomoh 7

De retour dans un stade qu’il connaît bien, face à son propriétaire, Dwomoh avait certainement envie de montrer qu’il avait bien progressé à Molenbeek. Si son entame de rencontre a été assez discrète, il est monté en puissance au fil des minutes.

Abe 6,5

Le remplaçant de De Sart confirme qu’il est l’homme de la situation à ce poste. De bonnes interventions, un bon sens du placement et un joueur disponible pour réclamer les ballons et faire jouer ses équipiers.

Abner 6

Un premier centre raté et puis un travail défensif avant tout.

Sambu 7,5

Le remplaçant de El Ouahdi en tant que piston droit confirme qu’il a le potentiel pour s’imposer à ce poste. Sa vitesse est un véritable atout, il a souvent été bien placé malgré les montées incessantes de Bataille et Balikwisha sur son flanc mais a empêché ses deux adversaires de combiner.

Mercier 6

Obligé de défendre en perte de balle, à la demande de son entraîneur, il a perdu de l’énergie dans ses tâches défensives mais a tenté de se projeter vers l’avant dès que l’occasion se présentait.

Biron 5

Également cantonné à un rôle plus défensif, on l’a senti beaucoup moins à l’aise qu’à l’accoutumée. Il a fait des mauvais choix sur les rares reconversions qu’a pu obtenir son équipe.

Gueye 6

Souvent seul en pointe dans une équipe qui a surtout pensé à défendre, il a abattu énormément de travail en balayant le terrain de gauche à droite pour gêner au maximum les relances anversoises. Un travail ingrat mais indispensable.

Reine-Adélaïde 6

On attendait avec impatience la première de l’ancien Lyonnais. Il aura été assez discret en remplacement de Mercier.

Camara 4

Montée au jeu catastrophique avec un penalty grossier commis quatre minutes après son entrée sur la pelouse. Heureusement, Defourny l’a sauvé.

Caçapa 7

Le coach du RWDM a une fois de plus adapté sa philosophie en fonction de l’adversaire. Pas question pour lui de revivre les claques prises face à Genk et Bruges, il a donc demandé à ses joueurs de former un véritable bloc en perte de balle. Un système qui repassait en 5-4-1 avec Biron et Mercier dans des rôles plus défensifs.