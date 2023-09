Deux penaltys détournés par Defourny, le même onze que face au Cercle, la première de Reine-Adélaïde : ce qu’il faut retenir de Antwerp-RWDM (0-0)

Le même onze, une première

Pour la toute première fois en l’espace de sept rencontres de championnat, Claudio Caçapa a aligné le même onze de base que la semaine précédente. Malgré les arrivées de Sissako et Reine-Adélaïde, de potentiels titulaires pour les semaines à venir, le coach du RWDM a décidé de faire confiance aux onze joueurs qui l’avaient emporté une semaine plus tôt face au Cercle. Klaus, Segovia et Le Joncour formaient le trio défensif alors que Abe fêtait sa deuxième titularisation aux côtés de Dwomoh. Abner et Sambu arpentaient les flancs, charge à Mercier, Biron et Gueye de tenter d’apporter le danger devant.

À lire aussi

Sambu pourrait rapidement faire oublier El Ouahdi

Les supporters du RWDM ont pleuré le départ de Zakaria El Ouahdi, leur chouchou, parti tenter sa chance de Genk. Si dans un premier temps on s’est demandé qui pourrait bien remplacer l’explosif flanc droit, on semble avoir notre réponse avec un Sambu Marsoni qui saisit sa chance à ce poste. Si on avait déjà pu apprécier sa pointe de vitesse lors des précédents matchs, on a aussi constaté ce samedi qu’il savait également bien défendre. Bien positionné sur son flanc droit, ses interventions ont souvent empêché Balikwisha de se montrer dangereux.

Defourny roi des penaltys

Arrêter un penalty durant un match reste déjà un exploit pour un gardien, en sortir deux paraît totalement surréaliste. Et pourtant, c’est ce que Théo Defourny a fait ce samedi soir à l’Antwerp. Après les fautes grossières de Segovia et Camara, le gardien a à chaque fois choisi le bon côté face à Janssen. D’abord sur sa gauche et puis sur sa droite.

À lire aussi

La première de Reine-Adélaïde

Une petite inflammation au tendon a empêché les supporters de découvrir Jeff Reine-Adélaïde le week-end dernier, ils ont pu faire connaissance avec l’ancien Lyonnais. Monté au jeu à la 69e minute de jeu, il a été assez discret mais nul doute qu’il va charmer les supporters molenbeekois.