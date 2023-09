Enfin l’âge de raison pour Dwomoh l’impétueux ?

Un comportement problématique durant sa formation

C’est à l’âge de cinq ans que Pierre Dwomoh débute le football dans le petit club malinois du SK Heffen. Deux ans plus tard, il rejoint le centre de formation de Malines où il restera trois saisons avant de prendre la direction d’Anderlecht. Très vite, son comportement devient problématique et son aventure anderlechtoise prend fin prématurément.

Cela ne freine toutefois pas son envie de continuer à jouer et à 12 ans, il prend la direction du KRC Genk. Au sein du club limbourgeois, on est convaincu d’avoir un talent réel sous la main talent mais ses formateurs doivent également gérer son comportement trop souvent à la limite de l’acceptable. Roland Breugelmans, responsable du centre de formation de Genk, se souvient très bien de l’adolescent qu’il était. “Tout le monde connaît Pierre, sa manière de vivre, de s’exprimer et les moments difficiles rencontrés en raison de son comportement. Tout le monde a le droit d’être ambitieux mais à l’âge de 14 ans, certains comportements ou certaines déclarations ne sont pas logiques. C’était difficile pour lui de se montrer patient et à l’écoute. Il avait son opinion mais il faut aussi être capable de simplement se taire, de travailler et de ne pas s’exprimer sur tout.”

Son comportement en dehors des terrains était également problématique. “En pleine puberté, il y a eu des moments difficiles à l’école et d’autres situations difficiles à gérer sur le plan extrasportif. Mais si un jeune veut réussir, il est important d’être aussi bon sur un terrain qu’en dehors. Le respect, le fair-play, que ce soit envers d’autres enfants ou les adultes, ce sont des valeurs avec lesquelles Pierre avait du mal”, poursuit Breugelmans.

À Genk, on a essayé de faire comprendre certaines choses à Dwomoh, notamment en le sensibilisant à l’importance de la scolarité. “Dans la vie, il faut toujours avoir un plan B, c’est important pour un jeune d’avoir un diplôme. Malheureusement, Pierre répétait sans cesse qu’il n’avait qu’un plan A, qu’il ne misait que sur le football.”

Thierry Siquet, responsable des U17 de l’équipe nationale à cette époque, confirme ce comportent problématique. “C’est un joueur avec pas mal de qualités mais il avait du mal à accepter certaines choses. Je ne vais pas étaler tout ce qui s’est passé mais à un moment donné, les qualités ne font pas tout. Ça doit aussi suivre dans la tête sur le moyen et le long terme”, nous confie-t-il.

Un premier contrat pro à Genk à l’âge de 16 ans

Ces années de formation problématiques n’empêchent pas le milieu d’effectuer ses débuts en pro à Genk, à 16 ans. Considéré comme l’un des grands espoirs du football belge, il n’applique toutefois pas les conseils qu’on lui donne depuis son enfance. Trop impatient, il ne joue que sept petites minutes en championnat lors de sa première saison chez les pros. “Ce n’est pas parce que vous arrivez dans un noyau pro à 16 ans qu’on va vous faire des cadeaux et tout vous céder. Il a prouvé qu’il pouvait y arriver, mais il a eu du mal à comprendre qu’il était rentré dans un nouveau monde et qu’il fallait faire ses preuves à chaque instant”, ajoute Roland Breugelmans.

Un premier contrat pro à Genk à l'âge de 16 ans. ©belga

Impatient, le joueur quitte Genk au terme de cette première saison, obtenant toutefois un transfert à 1 million d’euros à l’Antwerp.

Trois clubs en l’espace de 16 mois

Sa signature à Anvers s’accompagne de cette petite phrase révélatrice : ” Dans ma tête, je suis toujours le meilleur.” S’il participe à un match de Coupe de Belgique, 4 d’Europa League, 5 de championnat et 4 de playoffs pour un total de 678 minutes jouées, c’est surtout en dehors des terrains que Dwomoh continue de se faire remarquer, entre déclarations tapageuses et comportement problématique. Sa cote baisse rapidement et son comportement lui vaudra même une mise à l’écart en équipe nationale. À l’Antwerp, Mark Van Bommel le renvoie également en réserve. Sans l’épargner. “Son envoi dans le noyau B est lié à ses qualités footballistiques, mais aussi au comportement hors du terrain. Pour le moment, la porte n’est pas entrouverte en ce qui le concerne”, justifiait à l’époque le Néerlandais.

A l'Antwerp, il sera finalement renvoyé dans le noyau B. ©belga

À la fin du mercato estival, Dwomoh est prêté à Braga B, où il n’a même pas réussi à se faire une place en réserve. Son aventure portugaise tourne court et un nouveau prêt, à Ostende, est acté en janvier 2023. Malheureusement pour lui, une blessure vient cette fois-ci mettre fin à sa saison.

Le RWDM comme dernière chance

En juin dernier, le voilà qui rejoint le RWDM, son cinquième club en pro à 19 ans, lui qui n’était pas destiné à atterrir chez un promu sans ce parcours chaotique. Et ce transfert s’apparente déjà à une dernière chance, à une ultime opportunité de décoller cette étiquette encombrante. Lui semble avoir conscience de cette réalité comme il nous l’a confié à son arrivée : “J’ai déjà connu beaucoup de clubs mais le plus important pour moi aujourd’hui est de retrouver l’amour du foot, le plaisir de jouer chaque semaine. Aujourd’hui, je reviens avec cette envie de bosser dix fois plus dur, de ne pas me plaindre, d’écouter le coach et de me battre chaque jour pour prouver mes qualités.”

Dans un premier temps, c’est Vincent Euvrard qui l’a dirigé au RWDM. Très vite, le coach lui a fait passer un message : “Dwomoh, c’est un cas particulier car il est très, très prometteur mais ce n’est plus juste un potentiel. Il doit réussir maintenant, ce qu’il n’a pas encore fait. Il est important qu’il comprenne qu’il doit se transformer pour réussir. Il a pas mal changé de clubs mais n’a pas réussi. Il doit s’en rendre compte et se demander de quoi il a besoin pour réussir.”

Un message qui a trouvé écho auprès du médian. Il se met au travail, il ne compte plus ses efforts, il est plus impliqué que jamais et s’il ne souhaite plus répondre aux questions des journalistes en ce moment, c’est avant tout pour se protéger des déclarations problématiques qui ont émaillé sa jeune carrière.

guillement "Dwomoh, c’est un cas particulier"

Un changement de comportement qui paie puisque Pierre Dwomoh est devenu un titulaire indiscutable pour Claudio Caçapa. À 19 ans, il semble avoir mûri et se comporte en véritable patron au sein de l’effectif molenbeekois. “On a l’impression qu’il a déjà 24 ou 25 ans alors qu’il en a à peine 19. Sa marge de progression est encore énorme. Il est capable de jouer à un bon niveau et de voir le jeu avant les autres. Je suis content qu’il enchaîne mais je le serai encore plus à la fin d’une saison aboutie”, a confié son entraîneur le week-end dernier.

Preuve que Pierre Dwomoh a enfin compris les leçons qu’ont tenté de lui apprendre ses formateurs tout au long de son évolution ? “J’espère qu’il comprend maintenant les choses qu’on tentait de lui expliquer plus jeune. Qu’il met en application les conseils et que sa carrière est enfin lancée”, ponctue Thierry Siquet.