RWDM : Théo Defourny, monsieur 33 % sur penalty

Un exploit que le principal intéressé s’est fait un plaisir de raconter encore et encore. “Je n’avais jamais arrêté deux penaltys lors d’un même match, confiait-il, un grand sourire aux lèvres. Ce n’est déjà pas commun d’en concéder deux dans un même match, alors en arrêter deux est encore plus improbable. Je suis content que ça nous arrive à nous, surtout dans un match comme celui-là, chez le champion en titre.”

Comme tout bon gardien, Théo Defourny avait étudié la façon de tirer de Janssen. “On avait regardé ses derniers penaltys avec le staff, on savait plus ou moins comment il tirait. Pour le deuxième, je suis plutôt parti sur un jeu d’intimidation, il a changé de côté et ça a tourné en ma faveur. Je suis content pour moi et surtout pour l’équipe.”

D’autant que dans cet exercice, le gardien du RWDM a dû composer avec la pression du public anversois dans son dos. Un public qu’il connaissait bien, lui qui a porté les couleurs de l’Antwerp lors de la saison 2011-2012. “C'est stimulant aussi de jouer dans des stades plein, avec une telle ambiance. Ça fait partie du jeu de se faire chambrer et sortir de ce match avec un point prouve que nous sommes en train de grandir”, ajoute celui qui a été applaudi par le public anversois à la fin de la rencontre.

Théo Defourny, roi des penaltys

Si détourner deux penaltys dans un même match est une première pour Théo Defourny, cet exercice reste un art dans lequel il a l’habitude de performer. Depuis qu’il a commencé sa carrière chez les professionnels, le gardien s’est retrouvé 30 fois dans cette situation, parvenant à en stopper dix, pour un pourcentage de réussite de 33 %. “Ce n’est pas quelque chose que je travaille spécifiquement aux entraînements, disons que ça fait plutôt partie d’un jeu avec mes équipiers à la fin d’une séance d’entraînement. Pour le gardien, c’est plus un jeu de bluff car l’attaquant a toujours un petit avantage puisqu’il a le choix. Des fois ça tourne en notre faveur et je suis content d’en profiter doublement ce week-end.”

Une deuxième cleansheet

Au-delà des deux penaltys stoppés, Defourny a également sorti le grand jeu sur une frappe à la retourne de Janssen pour conserver ses cages inviolées. Cette deuxième cleansheet de la saison vient récompenser une prestation défensive solide et assumée par les Molenbeekois. “Ce n’est pas commun de garder le zéro à l’Antwerp, c’est donc une belle performance, conclut le gardien, déjà tourné vers le derby de jeudi contre l’Union. On s’attendait à souffrir face à une équipe qui joue bien au foot, on savait qu’il fallait avant tout bien défendre pour essayer d’être dangereux sur nos quelques reconversions. Je pense qu’on a tellement défendu qu’à un moment donné, on n’avait plus la lucidité pour faire le bon choix devant. C’est dommage mais on ne peut qu’être content de ce point. C’est important aussi de faire des matchs en étant solides derrière et de grappiller de temps en temps des points chez les grandes équipes.”