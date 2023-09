La chronique de Mathieu Istace : Defourny a fini par se faire respecter

Néanmoins, je garderai aussi un souvenir précis de la rencontre entre l’Antwerp et le RWDM de ce samedi soir. Non pas pour la qualité de la rencontre, mais bien pour les faits de jeu totalement improbables qui s’y sont produits. Voir un gardien stopper deux penaltys dans un même match n’est pas courant. Qui plus est face au même tireur. C’est pourtant ce qu’est parvenu à réaliser Théo Defourny. Vous me direz que ce n’est pas un record et, qu’il y a quelques années d’ici, Jean-François Gillet en avait sorti trois face au Sporting d’Anderlecht. Je vous répondrai que vous avez raison, mais que ça n’enlève strictement rien au mérite du portier bruxellois. Théo Defourny est un gardien que l’on connaît depuis un paquet d’années dans notre compétition et qui n’a pas toujours été considéré à sa juste valeur. Combien de fois ai-je entendu à son sujet qu’il est trop fort pour la D2 et trop faible pour la D1 ? Depuis le début de saison, il est en train de prouver qu’il fait partie des valeurs sûres du RWDM et que si les Molenbeekois totalisent 11 points sur 21, ils le doivent aussi à leur dernier rempart.

"Defourny a trop souvent été victime de sa bonne éducation."

Durant sa carrière, Defourny a trop souvent été victime de sa bonne éducation (cela peut être surprenant à lire, je vous l’accorde). Je m’explique. Pour un entraîneur, et peu importent les niveaux, lorsqu’un choix doit se faire entre deux gardiens de valeur quasi égale, il est souvent plus facile d’évincer celui qui posera le moins de problèmes dans le vestiaire. Je reste convaincu que cela a souvent causé quelques soirées sur le banc au capitaine du RWDM. Avoir de belles valeurs et une morale dans le football, ce n’est malheureusement pas toujours une bonne chose. Mais cette saison, Defourny a su gagner le respect de ses adversaires sur le terrain, ce qui est probablement son plus beau succès. Qu’il sache aussi, qu’il peut encore nous gratifier d’exploits comme ceux-là, cela nous évite de passer un samedi soir morose en Pro League !