Le RWDM se lance dans le futsal et fusionne avec le Futsal Koekelberg

Avec cette fusion, les deux clubs veulent "promouvoir d'une manière pérenne le sport au sein de la jeunesse molenbeekoise et bruxelloise et offrir davantage d'opportunités à celle-ci" et "espèrent développer une synergie nouvelle entre les membres ainsi que les supporters et les écoles de jeunes des deux académies respectives".

Les deux clubs mettront également en commun leurs partenaires afin de faire grandir rapidement le RWDM Futsal qui vise la montée au sein de l'élite au terme de la saison 2023-2024.

Le RWDM est le troisième club de Jupiler Pro League à se lancer dans le futsal après Anderlecht, qui a repris le club d'Halle-Gooik pour en faire le RSCA Futsal, et le Standard, qui a lancé en 2021 le SL16 Futsal, actuellement en Division 2.