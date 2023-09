Défendre avant tout, un choix tactique assumé par Caçapa

S’il a opté pour un trois arrière comme il le fait depuis le début de la saison, Claudio Caçapa a surtout demandé à ses deux flancs (Marsoni à droite et Abner à gauche), de rester dans une position défensive, proche des défenseurs axiaux afin d’empêcher les débordements et puis de venir défendre à deux sur les dribbles des flancs offensifs anversois. Mais là où le coach du RWDM a fait évoluer son système, c’est en positionnement systématiquement son équipe en 5-4-1 en perte de balle, charge à Mercier et Biron de venir prendre place dans ce quatre médian.

guillement "J’ai clairement demandé à mes joueurs de laisser le ballon aux Anversois et de ne pas aller les chercher."

Un système défensif clairement assumé donc. Et même si ce n’est pas joli à voir, difficile d’en vouloir à un coach qui a vu son équipe en prendre quatre contre Genk et sept à Bruges. Face au champion de Belgique et à ses nombreuses qualités offensives, Caçapa a voulu prouver que son équipe avait évolué et qu’elle n’était plus la formation naïve et trop respectueuse qui avait été giflée à Bruges un mois plus tôt. “On s’est laissé submerger par les événements à Bruges. Semaine après semaine, nous montrons que nous grandissons. C’est important aussi de temps en temps de réaliser des matchs en étant solide défensivement avant tout, et en grappillant des points face à des équipes du top”, confirme Théo Defourny, le gardien du RWDM.

Un bloc compact, des joueurs qui font les efforts de la première à la dernière minute, une défense qui ne prend pas l’eau, voilà de nouvelles armes pour les Molenbeekois. “En affrontant une équipe qui joue la Ligue des Champions, nous nous devions de défendre à onze. Si un des onze joueurs n’avait pas effectué sa part du travail défensif, nous serions repartis d’Anvers sans rien. Nous avons fait ce que le coach nous a demandé et ça a payé”, ajoute Sambu Marsoni, qui a avant tout pensé à défendre plutôt qu’à se projeter vers l’avant comme il en a l’habitude.

Un système plus offensif face aux équipes à sa portée

Si le RWDM a surtout parqué le bus devant son rectangle samedi, ce système ultra-défensif ne sera pas l’arme utilisée par Claudio Caçapa chaque week-end. Que du contraire. Dès que les Molenbeekois affrontent des équipes à leur portée, ils prennent alors le jeu à leur compte. Le bloc défensif évolue plus haut, Dwomoh ou Abe osent sortir ballon au pied, les flancs apportent un vrai plus offensif, Mercier reprend les clés du jeu alors que Biron et Gueye s’engouffrent dans le moindre espace.

Reprendre le contrôle des opérations, c’est d’ailleurs la volonté affichée par le coach du RWDM. “J’ai envie qu’on joue mieux quand on a le ballon, qu’on le garde plus longtemps que ce que nous avons fait lors de nos derniers matchs. Je veux aussi que mon équipe joue plus souvent dans le camp adverse. Samedi soir, si j’étais ravi de la prestation défensive et du bon point gagné, j’étais un peu plus chagriné par ce que nous avons proposé en possession de balle. J’aurais aimé qu’on joue un peu plus, qu’on soit moins naïf dans nos reconversions offensives”, précise le coach.

Théo Defourny, lui, avait un début d’explication. “Je pense qu’on a tellement défendu qu’à un moment donné, on n’avait plus la lucidité pour faire le bon choix devant.”

Nul doute que jeudi, dans le derby face à l’Union, les Molenbeekois afficheront un visage résolument plus offensif. Une chose est désormais certaine : Claudio Caçapa sait qu’il peut faire évoluer sa philosophie de jeu en fonction de l’adversaire et que son équipe est capable de bien défendre.