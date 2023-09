Pourquoi il était (quasiment) impossible de programmer RWDM-Union à un autre moment que jeudi à 18h30

On tentera d’expliquer sans lui pourquoi cette rencontre a finalement été placée à une heure aussi inhabituelle en semaine. Histoire de rappeler certaines règles… fixées par la Pro League elle-même, c’est-à-dire par les clubs des deux premières divisions, dont le RWDM et l’Union Saint-Gilloise qui réduisent très fortement la marge de manœuvre. Ce sont eux qui ont décidé lors de l’appel d’offres du contrat de diffusion 2020-25 de programmer toutes les rencontres à des moments différents pour donner un maximum de visibilité à celles-ci et, donc, toucher plus de droits TV.

Eleven a déjà fait des efforts en abandonnant la case du lundi soir, puis celle du dimanche 21h, contraignantes pour les supporters. Mais tout écart vis-à-vis du contrat risque de se payer, d’une façon ou d’une autre, même si le diffuseur est plutôt compréhensif. Placer un match à 19h aurait obligé Eleven à faire à nouveau se chevaucher deux rencontres.

À lire aussi

Si trois matchs de la cinquième journée se disputent en ce milieu de semaine, c’est parce que la Ligue avait décidé à partir de 2019-20 de laisser souffler les clubs engagés dans un dernier tour préliminaire européen estimé crucial. Voilà pourquoi les cinq clubs en question se retrouvent sur les pelouses ces mercredi et jeudi : Antwerp-Gand (27 à 20h45), Bruges-Genk (28 à 20h45) et RWDM-Union, donc.

Impossible de jouer ce mardi

Pourquoi ne pas avoir étalé ces remises sur trois soirées, plutôt ? Impossible puisque nos cinq clubs ont passé les playoffs européens. Gand, Bruges, Genk et l’Union jouent tous le jeudi en Coupe d’Europe et doivent donc enchaîner le dimanche, excluant de facto la possibilité d’être sur le terrain ce mardi 26 septembre. On se dit d’ailleurs dans les instances dirigeantes que l’UEFA programme ses matchs à 18h45 le jeudi sans que cela ne suscite de remous. Reste aux clubs à être cohérents avec leurs décisions, maintenant.