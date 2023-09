Entre boycott partiel ou total, ceux qui prennent congé : quel public sera au stade pour le derby entre le RWDM et l’Union ?

Résultat des courses, de nombreux supporters ne pourront pas assister à un derby plus jamais vu en D1A depuis plus de 50 ans. Entre les supporters de l’Union qui ont décidé de boycotter, les Ultras du RWDM qui ne rentreront dans le stade qu’à partir de 19 h 30 et ceux qui se libéreront pour venir, le stade Machtens offrira une ambiance spéciale, bien différente de ce qu’elle aurait dû être dans des conditions normales.

Les Ultras du RWDM dans le stade à 19 h 30

Les Ultras du RWDM ont été les premiers à faire part de leur mécontentement par rapport à un horaire loin d’être en adéquation avec leur vie professionnelle et privée. “Je connais pas mal de supporters qui terminent de travailler à 18 h et pour qui il est tout simplement impossible d’être au stade pour un coup d’envoi donné à 18 h 30”, débute Sven pour les BrusselsPower 2005.

Après les nombreux messages qu’ils ont fait passer, ils ont finalement pris une décision ce vendredi : ils n’assisteront pas au coup d’envoi. “Peu importe ce qu’il se passe, nous avons décidé de rentrer dans le stade à 19 h 15-30. On a bien vu la semaine dernière que même le match d’Europa League de l’Union programmé à 18 h 45 n’a pas pu commencer à l’heure car il n’y avait personne dans le stade. Nous avons donc décidé de rentrer dans le stade à une heure qui nous semble plus raisonnable et accessible pour la plupart des gens. On s’est fixé une heure plutôt qu’une mi-temps. Si le match commence en retard, nous rentrerons donc en cours de match.”

guillement "C’est vraiment dommage de constater qu’une seule personne puisse prendre en otage un derby bruxellois.”

Un crève-cœur pour les supporters molenbeekois mais un acte fort assumé. “C’est un geste rare de notre part mais il fallait le faire. C’est dommage pour les joueurs qui n’ont rien demandé mais on ne peut plus ignorer ce genre de choses qui a de plus en plus tendance à se répéter, manquant de respect aux supporters. C’est vraiment dommage de constater qu’une seule personne puisse prendre en otage un derby bruxellois.”

D’autres actions pourraient bien avoir lieu le jour du match, comme ils l’ont fait dans la nuit de lundi à mardi en déployant plusieurs banderoles sur les bâtiments de l’Union belge en apostrophant Niels Van Branteghem, manager du calendrier et des licences : “Le football après le travail. Pas pendant”, “Un derby à 18 h 30 le jeudi ? ! Ça n’a Nils queue Nils tête”, “Nils, peux-tu aller chercher nos enfants ? Il y a foot” et “Vos ego et l’argent tuent le football populaire.”

Le message des Ultras du RWDM. ©dr

Les supporters du RWDM derrière leur équipe

Si les Ultras du RWDM appellent au boycott du derby jusque 19 h 30, d’autres supporters sont bien décidés à faire les efforts pour arriver à temps au stade et encourager leur équipe. “Je comprends la colère de nos supporters mais boycotter, c’est punir notre club et nos joueurs qui méritent notre respect et notre soutien. Personnellement, j’ai pris congé pour assister à la rencontre”, a commenté David.

D’ailleurs, pas question pour les Ultras d’empêcher qui que ce soit de rentrer dans le stade. “Nous respecterons ceux qui décident de rentrer dans le stade, nous ne bloquerons aucun accès. Chacun est libre de faire sa propre analyse de la situation”, précise Sven.

Le boycott des supporters de l’Union

Dans l’autre camp, entre l’horaire inapproprié et le combi-car obligatoire pour effectuer un déplacement de 6 km, les supporters unionistes ont décidé de boycotter la rencontre. “Une fois de plus, la Pro League a pris une décision qui va à l’encontre des supporters. Cette programmation, alors que les matchs belges qui ont lieu en semaine ou vendredi sont toujours organisés à 20 h 45, nous ne la comprenons et ne l’approuvons pas, d’autant plus qu’il s’agit d’un déplacement en combi-bus obligatoire. Rappelons quand même ce que cela implique d’organiser un match en déplacement : il faut donner rendez-vous au moins trois heures à l’avance pour la distribution des tickets, trouver assez de bus (ce qui est compliqué en semaine, vu que la plupart des sociétés d’autocars font du ramassage scolaire jusque 17 h 30), démarrer tous ensemble en cortège (combi-bus obligatoire) et affronter les embouteillages bruxellois en pleine heure de pointe. À l’avenir, il serait opportun que la Pro League et Eleven gardent bien en tête que l’ambiance en tribune fait aussi partie du spectacle”, ont indiqué les Unionistes.

Il y aura tout de même des supporters de l’Union dans un stade… sold-out

Si la plupart des supporters de l’Union boycotteront en grande partie le match, certains d’entre eux seront bel et bien présents dans les travées du stade Machtens puisqu’un car de supporters unionistes est annoncé. Ils seront donc 80 à prendre place dans le parcage visiteurs. Sans compter ceux qui ont acheté des places côté… RWDM. “S’ils ne restent pas neutres en cas de but de leur équipe, cela pourrait rapidement créer des tensions”, s’inquiète-t-on côté molenbeekois, d’autant que samedi au Cercle, certains supporters unionistes étaient dans le parcage pour lancer leur chant, ce qui a été moyennement apprécié dans le cadre d’une rivalité nouvelle mais importante.

Au final, malgré toutes les contestations, les appels au boycott et le boycott partiel prévu, toutes les places côté RWDM ont été vendues. Reste désormais à savoir à quoi ressemblera l’ambiance de ce derby qui a déjà fait couler beaucoup d’encre.