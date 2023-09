Le Joncour et Caçapa lancent un appel aux supporters du RWDM : “Nous avons besoin de vous dès le coup d’envoi”

Florian Le Joncour, lui, a déjà connu l’odeur du derby face à l’Union, lorsque les deux clubs évoluaient en D1B. “J’ai tout de suite senti que c’était un match particulier. Même si les circonstances étaient spéciales puisqu’on a joué ces matchs en pleine période Covid. Cette année, ce sera avec nos supporters mais surtout en D1A. On sent encore plus d’attente et d’engouement autour de ce derby. Les supporters attendent ce match depuis longtemps, nous sommes impatients de le commenter et d’en découdre.”

Le défenseur lance d’ailleurs un message aux supporters qui ont prévu de boycotter une partie de la rencontre. “C’est un horaire inhabituel et on comprend très bien qu’il ne convienne pas à de nombreux supporters. Nous comprenons leur mécontentement mais nous avons besoin d’eux. Nous ne voulons pas leur imposer d’être au stade au coup d’envoi mais j’espère avoir leur soutien dès la première minute.”

Même discours pour Claudio Caçapa. “Nous comprenons leur frustration, malheureusement demain, nous jouerons ce match à 18h30. J’aimerais que nos supporters soient là dès le début car nous avons besoin d’eux. Depuis le début de la saison ils ont été formidables, j’espère donc qu’ils seront présents au coup d’envoi pour faire encore plus de bruit que d’habitude.”

Et porter les Molenbeekois vers la victoire. “L’Union est une très bonne équipe, qui joue au football, avec de bons dribbles et des attaquants rapides. Nous devrons avoir la même solidité défensive qu’à l’Antwerp, tout en proposant plus de football et de reconversions offensives”, ajoute le coach molenbeekois.